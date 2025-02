Un omaggio al territorio marchigiano

Il gin VertiGINe rappresenta un vero e proprio tributo al territorio del Piceno, un distillato che racchiude in sé l’essenza di una regione ricca di storia e tradizioni. Creato per celebrare i dieci anni del Viniles, un locale iconico di San Benedetto del Tronto, questo gin è il risultato di un’idea innovativa che ha preso forma durante il periodo della pandemia. La volontà di offrire qualcosa di unico ha portato alla creazione di un prodotto che non solo arricchisce la carta dei cocktail del locale, ma diventa anche un simbolo di resilienza e creatività.

Un distillato dalle note uniche

Distillato dall’azienda Ngricca Agridistilleria, il gin VertiGINe si distingue per la sua complessità e per la ricchezza dei suoi aromi. Le note fresche del cardamomo, del lemongrass e dello zenzero si intrecciano con la parte secca dell’arancia amara, creando un equilibrio perfetto. Al palato, questo gin si presenta fresco e armonioso, rendendolo ideale per la preparazione di cocktail classici come il gin tonic, ma anche per creazioni più audaci. Ogni sorso è un viaggio sensoriale che riporta alla mente le fresche brezze marine e i paesaggi incantevoli della riviera marchigiana.

Un’esperienza da condividere

Il gin VertiGINe non è solo una bevanda, ma un’esperienza da condividere. Ogni bottiglia racconta una storia, quella di un locale che ha saputo reinventarsi e di un territorio che offre ingredienti di alta qualità. I turisti che visitano la riviera delle palme possono portare a casa un pezzo di questa esperienza, conservando un ricordo dei momenti trascorsi al Viniles. La scelta di utilizzare ingredienti locali e di alta qualità rende questo gin un prodotto che celebra la cultura e la tradizione marchigiana, rendendolo perfetto per ogni occasione, dalle serate estive ai momenti di convivialità invernali.