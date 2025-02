La passione per la carne marchigiana

La Braceria F.lli Mei si distingue nel panorama gastronomico marchigiano per la sua dedizione alla qualità della materia prima. Ogni piatto è il risultato di una passione autentica per la carne, proveniente esclusivamente dall’allevamento di famiglia. La razza marchigiana, considerata un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda agricola, viene preparata con tecniche di cottura sulla brace a vista, che non solo esaltano il sapore, ma creano anche un’atmosfera conviviale e accogliente.

Un menù che sorprende

La carta della braceria è un viaggio culinario che va oltre la semplice cucina tradizionale. Tra le proposte più sorprendenti troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un piatto che combina sapori inaspettati e innovativi. Non meno interessante è la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare, che dimostra come la braceria sappia reinterpretare ingredienti classici in chiave moderna. Inoltre, il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli rappresenta un perfetto equilibrio tra dolce e salato, un’esperienza da non perdere per gli amanti della buona cucina.

Tradizione domenicale e dolci irresistibili

Ogni domenica, la braceria torna alle origini con un menù d’asporto dedicato, che celebra i piatti tradizionali marchigiani, permettendo a tutti di gustare le specialità della casa anche a casa propria. Ma non è solo la carne a fare la differenza: i dolci della Braceria F.lli Mei sono una vera chicca, sia per il gusto che per la presentazione. Ogni dessert è un’opera d’arte, pensata per deliziare non solo il palato, ma anche la vista.

Con un costo medio che varia da 40 a 50 euro, la Braceria F.lli Mei offre un’esperienza gastronomica di alta qualità, accessibile a tutti. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, è un luogo dove la tradizione si sposa con l’innovazione, creando piatti che raccontano una storia di passione e dedizione.