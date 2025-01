Un’accoglienza calorosa in Piazza Garambois

Quando si parla di Oulx, non si può fare a meno di menzionare Le crêpes di Polly, un locale che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Situato in Piazza Garambois, questo chalet accoglie i visitatori con il profumo avvolgente delle crêpes appena sfornate, creando un’atmosfera calda e invitante. Dopo una giornata trascorsa sulle piste, non c’è niente di meglio che concedersi una pausa gustosa in questo angolo di paradiso culinario.

Un menù ricco di sapori

Il menù di Le crêpes di Polly è un vero e proprio viaggio tra i sapori. Dalle classiche crêpes dolci, farcite con la celebre Nutella, a quelle salate, preparate con formaggi locali, salumi e verdure fresche, ogni proposta è pensata per soddisfare anche i palati più esigenti. Paola, la proprietaria, seleziona con cura gli ingredienti, privilegiando quelli di stagione e a chilometro zero, per garantire un’esperienza gustativa autentica e di alta qualità.

Novità invernali per scaldare il cuore

Con l’arrivo dell’inverno, Le crêpes di Polly offre anche delle novità per accompagnare le crêpes: il tè caldo al limone e il vin brulè sono perfetti per riscaldarsi dopo una giornata all’aria aperta. La simpatia di Paola rende ogni visita ancora più piacevole, trasformando una semplice pausa in un momento di convivialità e relax. Ogni crêpe è una sorpresa, grazie agli accostamenti originali e alla qualità degli ingredienti utilizzati.

Un’ottima alternativa per ogni occasione

Che si tratti di un pranzo veloce o di una cena più sostanziosa, Le crêpes di Polly ha qualcosa da offrire per ogni occasione. Non perdere l’opportunità di provare le crêpes, e per chi desidera un pasto più sostanzioso, le tegliette di lasagne preparate con pasta di crêpes sono un’ottima alternativa, disponibili anche d’asporto. La comodità del parcheggio e la vicinanza alla Francia e all’autostrada Torino-Bardonecchia rendono questo locale facilmente accessibile per tutti.

Segui le novità su Facebook

Per rimanere aggiornato su tutte le novità e gli orari di apertura, non dimenticare di seguire la pagina Facebook di Le crêpes di Polly. Ogni visita è un’opportunità per scoprire nuovi sapori e godere di un’esperienza culinaria unica a Oulx.