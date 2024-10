Introduzione alla cheese cachi salata

La cheese cachi salata è una deliziosa reinterpretazione della classica cheesecake, ma con un tocco autunnale che la rende unica. Utilizzando i cachi, frutti tipici di questa stagione, questa ricetta offre un’esperienza gustativa sorprendente. La combinazione di ingredienti freschi e saporiti rende questo piatto ideale per un dessert o un antipasto originale da servire durante le cene autunnali.

Ingredienti necessari

Per preparare la cheese cachi salata, avrai bisogno di:

Farina di mandorle

Parmigiano grattugiato

Caprino e ricotta

Panna fresca

Erba cipollina e peperoncino

Cachi Loto di Romagna e cachi vaniglia

Gelatina alimentare

Burro

Questi ingredienti si combinano per creare una base croccante e una crema morbida, arricchita da una gelatina di cachi che conferisce freschezza e dolcezza al piatto.

Preparazione della cheese cachi salata

Iniziamo con la preparazione della base. Mescola la farina 00, la farina di mandorle, il parmigiano e il burro fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi un uovo e lascia riposare l’impasto in frigorifero per un’ora. Stendi l’impasto e cuocilo in forno a 180°C per circa 25 minuti. Nel frattempo, prepara la crema al formaggio scaldando la panna e sciogliendo la gelatina. Unisci il caprino e la ricotta, insaporendo con erba cipollina e peperoncino. Dopo aver distribuito la crema sulla base, lascia raffreddare in frigorifero.

Completamento e presentazione del piatto

Per la copertura, frulla i cachi Loto di Romagna con succo di limone e gelatina. Dopo aver distribuito la gelatina sulla crema, decora con rondelle di cachi vaniglia e rametti di timo. Lascia riposare in frigorifero per almeno tre ore prima di servire. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla presentazione elegante.