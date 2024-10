Sapete come usare l'aceto di alcol in cucina? Scoprite di seguito gli usi per condire i piatti e non solo!

Sapete che l’aceto di alcol è un prodotto davvero economico e versatile che trova ampio impiego sia nelle pulizie domestiche che in cucina. Ma scopriamo come usare l’aceto di alcol in cucina, anche per le verdure.

Aceto di alcol: cos’è e come usarlo in cucina

Non tutti sanno che l’aceto di alcol è una sostanza commestibile e che quindi possiamo usare in sicurezza anche in alcune preparazioni in cucina, come le conserve di verdura! Vediamo allora come usarlo in cucina e nei piatti da servire poi a tavola.

L’aceto di alcol è una sostanza incolore, prodotta attraverso un doppio processo di fermentazione, per ottenere una semplice soluzione di acqua e acido acetico. Innanzitutto si realizza un distillato alcolico di origine vegetale, spesso ottenuto da malti, riso o frutta, sebbene sia molto comune anche l’impiego di barbabietole da zucchero e patate. Poi si passa alla fermentazione acetica, che avviene per opera di batteri.

Da questo se ne ricava l’aceto di alcol, mentre in cucina svolge un’azione detergente e disinfettante che lo rende il perfetto alleato per le pulizie! Ma ecco come usarlo in cucina per le conserve.

Per le conserve di verdura, tipiche della cucina italiana, spesso realizzate in casa viene usato per avere una buona scorta in dispensa. I sottaceti possono essere preparati con tantissimi ortaggi diversi, a seconda della stagione – è sempre meglio usare prodotti freschi – e dei propri gusti.

Quasi tutte le verdure si prestano ad essere messe sottaceto per una lunga conservazione: dai cetrioli alle cipolline, passando per le melanzane, le zucchine, le carote e i peperoni!

Aceto di alcol: altri usi

L’aceto di alcol si può usare anche per l’igienizzazione degli strumenti domestici. Potete usare una soluzione di acqua e aceto di alcol per mettere a bagno frutta e verdura: lasciata in ammollo per almeno mezz’ora, sarà disinfettata e privata di qualsiasi tipo di sporcizia o impurità. L’aceto di alcol può essere impiegato per igienizzare il frigorifero, il forno e il microonde, utilizzando una miscela diluita in acqua e un panno morbido o una spugnetta.

L’aceto di alcol ha le stesse proprietà antibatteriche ed igienizzanti dell’aceto di vino, inoltre, ha un profumo meno intenso e si disperde più velocemente. Per questo è ideale per la pulizia e l’igienizzazione profonda della casa, anche perché può essere utilizzato su quasi tutte le superfici, dai pavimenti, ai sanitari, fino ai tappeti.