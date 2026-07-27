Scopri Magazzino 52, il ristorante con oltre 1200 vini a Torino

Magazzino 52 è un ristorante di Torino che combina una cucina creativa con una vasta selezione di vini. Un luogo dove arte, cibo e vino si fondono in un'esperienza unica.

Nel cuore di Torino, in via Giolitti, 52/a si trova un luogo unico dove la passione per il vino e la cucina si fonde con l’arte della convivialità. Magazzino 52 nato nel 2015, è molto più di un semplice ristorante: è un deposito di tesori enogastronomici che racconta una storia di dedizione e qualità.

La parola magazzino deriva dall’arabo makhzan che significa luogo dove custodire con attenzione qualcosa di prezioso. Questo concetto è perfettamente incarnato da Magazzino 52, dove ogni bottiglia di vino e ogni piatto è una ricchezza da preservare e condividere.

La storia di Magazzino 52

Quello che oggi è un ristorante, un tempo era un magazzino di opere d’arte. Dario, Diego e Graziano hanno trasformato questo spazio in un luogo dove l’arte della cucina e la passione per il vino si incontrano. In poco più di 10 anni, hanno creato un locale che è diventato un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e del vino di qualità.

La cucina di Magazzino 52 è innovativa e creativa con piatti che cambiano quotidianamente in base a ciò che offre il mercato. Gli ingredienti freschi e di stagione sono al centro di ogni creazione, abbinati a tecniche di cottura moderne e accostamenti contemporanei.

La selezione di vini di Magazzino 52

Il vero tesoro di Magazzino 52 è la sua selezione di vini che conta oltre 1200 etichette. Ogni bottiglia è stata scelta con cura, provenendo da piccole aziende artigiane delle migliori denominazioni d’Italia e Francia. Gli scaffali del ristorante sono divisi in varie sale, creando un’atmosfera unica dove ogni tavolo è immerso tra le bottiglie.

I prezzi dei vini sono onesti e trasparenti con ricarichi che spesso sorprendono per la loro equità. Ogni bottiglia ha il suo prezzo nel collarino, rendendo facile trovare qualcosa di speciale, stimolante e curioso. La carta dei vini è disponibile, ma l’esperienza più divertente è osservare con gli occhi all’insù, scoprendo le etichette che adornano gli scaffali.

Le etichette più preziose

Tra le etichette più preziose della collezione di Magazzino 52, spiccano un Chablis del 2026 un Rioja Bianco del 2017 e un Riesling della Mosella del 1985. Questi vini, abbinati ai formaggi e ai piatti del ristorante, offrono un’esperienza enogastronomica indimenticabile.

Magazzino 52 è un luogo dove si può gustare un ottimo vino in compagnia di amici o in famiglia, oppure acquistare bottiglie da asporto a prezzi di enoteca. Un posto dove la passione per il vino e la cucina diventa un’esperienza da vivere e condividere.