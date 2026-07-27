Scopri il menu estivo di Serrae Villa Fiesole con lo chef Antonello Sardi

Sulle colline che dominano Firenze, il ristorante Serrae Villa Fiesole una Stella Michelin, ha svelato il suo nuovo menu estivo. Lo chef Antonello Sardi ha creato un percorso gastronomico che celebra la freschezza e la biodiversità del territorio, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

Il menu estivo di Serrae Villa Fiesole è un omaggio alla stagione calda e al paesaggio toscano, dove ogni piatto racconta una storia attraverso ingredienti di eccellenza e tecniche raffinate.

Antipasti che raccontano la stagione

Il viaggio culinario inizia con l’Insalata d’Estate un piatto che unisce le zucchine fiesolane il pecorino stravecchio e prodotti a chilometro zero del Comune di Fiesole. Un antipasto essenziale che esalta le sfumature vegetali e la sapidità del formaggio.

Tra le altre proposte, spicca l’ostrica Gillardeau scottata servita con una crème brûlée di foie gras cipollotti, salicornia e mela verde. Un equilibrio perfetto tra eleganza e intensità. Per gli amanti della selvaggina, il carpaccio di cervo con nasturzio, sambuco e frutti rossi offre un’esperienza aromatica unica. Le animelle di vitello glassate accompagnate da pesche e liquirizia, completano la sezione degli antipasti con una combinazione avvolgente di dolcezza e profondità.

Primi piatti tra tradizione e innovazione

Nei primi piatti, la tradizione incontra l’innovazione. Il Riso Carnaroli biologico Tenuta San Carlo è abbinato a un raffinato ragù di chiocciole, erbe di campo, limone salato e sedano croccante. Un piatto intenso e armonioso che sorprende il palato.

Gli Spaghetti Gentile di Gragnano portano in tavola i sapori del Mediterraneo con calamaretti spillo, alghe, fagioli cannellini e bottarga di muggine. Gli Agnolotti del plin ripieni di manzo sono completati da alici, salsa verde e fonduta di Fior di Capalbio, offrendo un contrasto di sapori e consistenze. Chiude la sezione dei primi un delicato cannellone di pasta fresca con zucchine, mandorle, menta e limone, un omaggio alla leggerezza estiva.

Secondi piatti di terra e mare

Tra i secondi, spicca il Piccione di Pagliana in Due Momenti una creazione iconica che celebra il 70° anniversario di FH55 Hotels. Un piatto che interpreta uno dei classici della cucina d’autore con tecnica ed eleganza. Il maialino da latte di Londa servito con cuori di lattuga alla brace, melone e cetrioli, offre una combinazione di freschezza e sapore.

Il branzino selvaggio del Mediterraneo è abbinato a spinaci, caviale Siberian Classic e Champagne Louis Roederer Brut Première, un piatto che esalta la delicatezza del pesce. Il tonno rosso con vitello ed erbe al profumo di mare chiude il percorso dei secondi con un equilibrio sofisticato tra terra e mare.

Dolci che chiudono in bellezza

I dessert di Serrae Villa Fiesole sono autentici finali d’autore. Il Mascarpone, cacao e caffè reinterpreta con eleganza un classico della pasticceria italiana. Il Cocco, ciliegia e lime conquista con un equilibrio tra dolcezza e freschezza. Il Sedano, lampone e fragole sorprende con un incontro insolito tra note vegetali e frutti rossi. Infine, la Ricotta, miele del Mugello e polline rende omaggio al territorio toscano con un dessert avvolgente e aromatico.

Per chi desidera un’alternativa al vino, il ristorante propone soda e kombucha analcolici di produzione propria, studiati per accompagnare armoniosamente il percorso degustazione.

Il nuovo menu estivo di Serrae Villa Fiesole è un invito a rallentare e assaporare il ritmo della natura, in un luogo dove l’alta cucina incontra uno dei panorami più suggestivi della Toscana.