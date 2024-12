Un brindisi speciale con My Home Bar

Durante le festività, il momento del brindisi diventa un rito che unisce amici e familiari. Sabatini Gin, noto marchio toscano, ha lanciato My Home Bar, una selezione di cocktail pensati per rendere ogni occasione unica e indimenticabile. Questa proposta è il risultato della creatività del Bar Manager Edoardo Mastroianni, che ha saputo combinare tradizione e innovazione, offrendo ricette facili da realizzare anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo della mixology.

Ricette accessibili per tutti

My Home Bar è concepito per essere un vero e proprio compagno di festa. Le ricette sono state curate nei minimi dettagli, utilizzando ingredienti facilmente reperibili, per garantire risultati sorprendenti. La selezione include quattro cocktail che catturano l’essenza delle festività, con profumi di agrumi, spezie e aromi freschi. Tra le proposte, troviamo due varianti alcoliche, una analcolica e un cocktail elegante firmato Arnolfo di Cambio, partner di Sabatini Gin per questa iniziativa.

I cocktail della selezione

La proposta alcolica di My Home Bar include rivisitazioni di classici internazionali in chiave festiva. Il White Christmas Negroni e il XMAS Breakfast Martini sono perfetti per chi cerca sapori intensi e originali. Il primo cocktail, grazie all’equilibrio tra Sabatini Gin, Bitter Rouge White e Vermouth Carlo Alberto White, offre una nuova dimensione al celebre Negroni. Il secondo, arricchito da una nota di marmellata di arance amare, regala un mix dolce e agrumato, ideale per un brindisi sofisticato.

Un’alternativa analcolica per tutti

Per chi preferisce una proposta senza alcol, il Mistletoe Kiss celebra la convivialità delle feste con un mix di Sabatini 0.0, succo di pompelmo rosa e Mediterranean Match Tonic. Questo drink fresco e aromatico è perfetto come cocktail di benvenuto, permettendo a tutti di partecipare ai festeggiamenti senza rinunciare al gusto. Inoltre, i bicchieri Highball e Old Fashioned firmati Arnolfo di Cambio aggiungono un tocco di eleganza ai drink, rendendo ogni brindisi un’esperienza memorabile.

Un’esperienza di convivialità

Ogni cocktail della selezione è pensato per essere facilmente replicabile, garantendo un risultato sorprendente con pochi ingredienti di qualità. My Home Bar non è solo una semplice raccolta di ricette, ma un invito a condividere momenti di gioia e convivialità, trasformando il periodo delle feste in un’esperienza dal gusto inconfondibile. Con Sabatini Gin, ogni brindisi diventa un’opportunità per celebrare la bellezza della condivisione e della tradizione.