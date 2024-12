Un Capodanno all’insegna della solidarietà

Il Capodanno è un momento di festa, ma per molti animali è un periodo di grande stress e paura. Il CRAS ‘Stella del Nord’, gestito dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA), si impegna a proteggere gli animali selvatici e domestici, offrendo un rifugio sicuro e assistenza a chi ne ha bisogno. Ogni anno, centinaia di animali vengono salvati e riabilitati grazie all’operato di volontari instancabili e di un’équipe veterinaria altamente qualificata.

Un anno di salvataggi e recuperi

Nel 2024, il CRAS ha salvato oltre 1.500 animali, tra cui uccelli, rapaci e mammiferi. Gli interventi di recupero sono spesso necessari a causa di incidenti causati dall’uomo, come il bracconaggio o l’abbandono. Gli animali feriti ricevono cure immediate e, quando possibile, vengono reinseriti nel loro habitat naturale. Tuttavia, non tutti riescono a tornare in libertà; alcuni rimangono nel centro per tutta la vita, trovando un rifugio sicuro e amorevole.

La lotta contro i botti di Capodanno

Un tema centrale di questo periodo festivo è l’appello contro i botti di Capodanno, che spaventano e traumatizzano gli animali. Molti cani e gatti si rifugiano in angoli bui, mentre gli uccelli, disorientati, possono morire colpendo finestre o cavi elettrici. È fondamentale sensibilizzare il pubblico sull’importanza di festeggiare in modo responsabile, evitando comportamenti che possano mettere in pericolo la vita degli animali. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente invita tutti a scegliere alternative più sicure e rispettose.

Storie di salvataggio e speranza

Tra le storie più toccanti c’è quella di Ercole, un cucciolo salvato da un abbandono crudele, che ora ha trovato una famiglia amorevole. Altri animali, come Teo e Happy, continuano a cercare una casa, sperando di trovare l’amore e la sicurezza che meritano. Ogni adozione rappresenta una vittoria contro il randagismo e l’abbandono, e il CRAS lavora incessantemente per garantire che ogni animale abbia una seconda possibilità.

Un invito a partecipare

In questo Capodanno, unisciti a noi per celebrare la vita e la protezione degli animali. Sostieni il CRAS ‘Stella del Nord’ e i suoi volontari, partecipando a eventi di sensibilizzazione o adottando un animale in cerca di casa. Ogni piccolo gesto può fare la differenza e contribuire a un futuro migliore per gli animali. Ricordiamo che la vera festa è quella che si celebra con rispetto e amore per tutte le creature viventi.