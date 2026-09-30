L’autunno 2026 segna l’arrivo di Vistamare l’agriturismo che Carlo Cracco e Rosa Fanti stanno per dare vita sulle colline di Santarcangelo di Romagna. Situata nella zona panoramica di Ciola-Corniale-Montalbano, la struttura si affaccia direttamente sul Mar Adriatico, offrendo un contrasto unico tra vista marina e paesaggio collinare.

Il progetto nasce da un colpo di fulmine provato da Rosa Fanti nel 2018, quando la giovane intraprendente riconobbe nella tenuta una Romagna poco conosciuta, lontana dalla frenesia della Riviera. L’obiettivo è trasformare la vecchia Azienda Agricola Ricciardella in una dimora di campagna che coniughi produzione agricola, ospitalità di design e cucina d’autore.

La tenuta storica di Vistamare e il percorso di rinascita

Acquistata nel 2019, la proprietà spazia su più di 500 mq di terreno caratterizzato da ulivi secolari di oltre duecento anni, vigneti di settanta anni, un frutteto ricco e un orto appena avviato. Tre cascine tradizionali completano il panorama agricolo, rendendo il paesaggio un vero museo a cielo aperto.

Fin dall’inizio, la coppia ha voluto che la produzione fosse autocentrica olio extravergine, vini biologici, conserve e verdure destinate non solo al ristorante in agriturismo, ma anche ai locali firmati Cracco sparsi tra Milano, Portofino, Londra e Roma. Questa filiera “metro 0” consente di offrire ai clienti sapori autentici, tracciabili fino al suolo della proprietà.

Design architettonico e atmosfere interne

La ristrutturazione è opera dell’architetto romagnolo Giancarlo Ghirardelli che ha trasformato l’edificio settecentesco in quattro camere di lusso, una piscina e spazi comuni immersi nella luce. Le pareti, ampie e vetrate, incorniciano il mare, tanto che al sorgere del sole si percepisce il profumo della salsedine che avvolge le vigne.

Spazi comuni e terrazza panoramica

All’interno, la designer Charlotte Mello Teggia ha scelto una palette cromatica ispirata ai toni della campagna: verde-giallo, giallo-arancio, rosa-lilla e blu-azzurro. I materiali alternano il rustico al contemporaneo: tessuti Schumacher, piastrelle Chamotte di Patricia Urquiola (Mutina), sedie vintage di Fausto Brighenti e lampade c53 Studio. La terrazza, con arredi di Mario Lo Giuro e lettini di Ramberti Group, diventa il luogo ideale per pranzi all’aperto con vista mozzafiato.

Ristorazione a km 0: il cuore gastronomico di Vistamare

Nel cuore della tenuta si trova il ristorante, con circa 30 coperti e una cucina a vista. Alla guida è Mattia Mangolini definito “braccio destro e sinistro” del maestro Luca Sacchi e già esperto nella brigata di Cracco. Il menù si fonda su ricette della tradizione romagnola ed emiliana rivisitate con ingredienti provenienti direttamente dalla fattoria.

Menu e filosofia culinaria

Gli antipasti celebrano la freschezza dei pomodori del podere, i primi piatti ruotano tra tagliatelle al ragù di carne locale e gnocchi di patate in salsa di vongole pescate al largo. I secondi privilegiano carni macellate in loco e pesce dell’Adriatico, mentre i dessert ripropongono gelati artigianali alle albicocche e alle ciliegie coltivate in azienda. Il ristorante, così come gli altri locali Cracco (Galleria, Portofino, Terra!, Bishopgate, Viride), riflette la filosofia di qualità assoluta e rispetto della filiera.

Un’opzione rurale per famiglie e weekend di relax

Pur non offrendo programmi specifici per i più piccoli, Vistamare si presta perfettamente a soggiorni familiari. Le quattro camere, pensate per un’accoglienza intima, garantiscono tranquillità e privacy, mentre gli ampi spazi comuni consentono ai bambini di esplorare in sicurezza tra ulivi, vigneti e orti.

Le passeggiate lungo i sentieri collinari offrono l’opportunità di insegnare ai più giovani da dove provengono frutta, olio e vino, trasformando ogni pasto in un’esperienza educativa. La vista sul mare, la piscina e la terrazza panoramica completano il quadro, rendendo il weekend un rifugio di benessere lontano dal traffico cittadino.

Con la sua combinazione di architettura raffinatacucina a km 0 e contesto naturale unico Vistamare promette di diventare una meta d’élite per chi cerca autenticità, design e relax nella Romagna.