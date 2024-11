Sformato di broccoli e funghi con zabaione al timo

Ingredienti per lo sformato

Per realizzare questo sformato delizioso, avrai bisogno di:

Broccoli freschi

Funghi champignon

Latte

Uova

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Timo fresco

Questi ingredienti si combinano per creare un piatto ricco di sapori e nutrienti, perfetto per un pranzo o una cena speciale.

Preparazione dello sformato

Inizia lessando i broccoli in acqua salata per circa 8-9 minuti. Una volta cotti, tieni da parte 100 grammi di broccoli e frulla il resto con il latte, le uova e un pizzico di sale fino a ottenere un composto omogeneo. Versa il composto in uno stampo foderato con carta da forno e inforna a bagnomaria a 150 °C per circa 40 minuti. Questo metodo di cottura garantirà una consistenza morbida e cremosa.

Preparazione dei funghi e delle cimette di broccolo

Nel frattempo, taglia i funghi a fettine e saltali in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale. In un’altra padella, ripeti la stessa operazione con le cimette di broccolo che hai messo da parte. Questo passaggio esalta i sapori e aggiunge una nota croccante al piatto finale.

Preparazione dello zabaione

Per completare il piatto, prepara lo zabaione. Fai bollire il latte con un rametto di timo e un pizzico di sale. Togli dal fuoco e unisci i tuorli, mescolando bene con una frusta. Riporta il composto su un bagnomaria caldo, ma non bollente, e cuoci sempre sbattendo fino a raggiungere i 85 °C. Questo processo richiede circa 8-10 minuti e darà vita a una salsa cremosa e aromatica.

Impiattamento e presentazione

Una volta che lo sformato è cotto, lascialo intiepidire e sformalo delicatamente su un piatto di portata. Completa il piatto con i funghi e le cimette di broccolo, aggiungendo qualche goccia di zabaione e una spolverata di timo fresco. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla presentazione elegante.