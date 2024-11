Un’innovazione nel mondo della birra artigianale

Birrificio Italiano, fondato da Agostino Arioli nel 1996, ha sempre rappresentato un punto di riferimento nella scena della birra artigianale italiana. Con la sua nuova linea di spirits, il birrificio si lancia in un’avventura audace, combinando la tradizione brassicola con l’arte della mixology. Questa iniziativa non è solo un ampliamento della gamma di prodotti, ma un vero e proprio tributo alla creatività e alla passione per la distillazione.

Una gamma di spirits unica

La nuova linea di spirits comprende un amaro, un aperitivo, un gin e un bierbrand, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità e un’attenzione particolare ai dettagli. L’amaro, ad esempio, è caratterizzato da un mix di 16 botaniche, tra cui pepe rosa e dragoncello, che lo rendono aromatico e poco dolce. Questo prodotto è pensato per gli amanti della birra, offrendo un’esperienza gustativa che si distingue per la sua complessità.

Mixology e creatività

Il gin Drytto, un London Dry, si presenta con note fresche e delicate, perfetto per un Gin & Tonic rinfrescante. L’aperitivo Capparis, invece, si distingue per le sue note sapide, rendendolo estremamente versatile in miscelazione. Questi spirits non solo arricchiscono la proposta del birrificio, ma rappresentano anche un’opportunità per i bartender di esplorare nuove combinazioni e creare cocktail innovativi.

Un legame tra fermentazione e distillazione

Albedo, il distillato realizzato con birre del Birrificio Italiano, è un esempio perfetto di come la tradizione possa incontrare l’innovazione. Con diverse versioni invecchiate in tonneaux di Moscato Giallo, questo prodotto dimostra una forte connessione tra il mondo della fermentazione e quello della distillazione. Ogni bottiglia racconta una storia di passione e ricerca, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

Disponibilità e degustazione

I nuovi spirits sono disponibili nei canali distributivi tradizionali del birrificio e nel locale Birrificio Italiano Milano, dove sono già protagonisti della cocktail list. Questa nuova avventura non solo amplia l’offerta del birrificio, ma invita anche i consumatori a scoprire un mondo di sapori e aromi, dove la birra e la mixology si fondono in un’esperienza indimenticabile.