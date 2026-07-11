Sicurezza in montagna: il protocollo storico tra Guide Alpine e Guardia di Finanza

Per la prima volta in Italia, Guide Alpine e Guardia di Finanza hanno firmato un accordo per rafforzare la sicurezza in montagna, condividendo competenze tecniche e giuridiche.

In un gesto che segna una svolta per la sicurezza in montagna, il Collegio Guide Alpine Lombardia e la Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa storico. Questo accordo, il primo del suo genere in Italia, rappresenta un passo fondamentale per migliorare la preparazione degli operatori e ridurre i rischi per chi frequenta le alte quote.

La cerimonia di firma si è tenuta al Castello Masegra di Sondrio, nella suggestiva cornice dell’Androne Guicciardi. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di entrambe le istituzioni, tra cui il colonnello Daniele Sanapo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, e il presidente del Collegio Guide Alpine Lombardia, Fabrizio Pina.

Un’alleanza strategica per la sicurezza

L’accordo mira a consolidare una collaborazione già avviata negli anni, trasformandola in un percorso strutturato di formazione e addestramento. La condivisione di competenze tecniche, professionali e giuridiche tra le due realtà è fondamentale per mitigare i fattori di rischio e promuovere una maggiore cultura della sicurezza in montagna.

“Con la sottoscrizione odierna, la Guardia di Finanza fa un passo decisivo per la sicurezza in montagna stringendo un’alleanza strategica con chi la vetta la vive ogni giorno, come le Guide Alpine”, ha dichiarato il colonnello Daniele Sanapo. “L’obiettivo è anticipare il pericolo prima che si presenti, facendo squadra per prevenire, mitigare e ridurre i fattori di rischio.”

Formazione e addestramento condivisi

Il protocollo prevede numerose occasioni di addestramento sul campo e una formazione tecnica e giuridica specifica per i professionisti delle Guide Alpine. Questo approccio integrato permetterà di migliorare le operazioni di soccorso e garantire una presenza più efficiente nelle zone montane.

“Siamo molto contenti di questo accordo, che sancisce ufficialmente una collaborazione naturale tra enti che da tempo lavorano realmente insieme”, ha affermato Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide Alpine Lombardia. “Il protocollo metterà a disposizione dei nostri professionisti una formazione di tipo tecnico e giuridico inerente alle nostre attività in montagna.”

Un ricordo significativo

La cerimonia si è conclusa con un momento di ricordo dedicato alla Guida Alpina Maurizio Zappa, scomparso lo scorso anno. Zappa, già consulente dell’organo tecnico formatore della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, è stato tra i promotori del percorso che ha portato alla firma del protocollo oggi ufficializzato.

Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza in montagna, unendo le competenze delle Guide Alpine e della Guardia di Finanza per proteggere chi vive e frequenta le alte quote.