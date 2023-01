Descrizione

Avete mai assaggiato i cannolicchi? Se amate i frutti di mare, sicuramente vi sarà già capitato di portarli in tavola, ma se ancora non li conoscete, ecco una ricetta gustosissima che potete provare per apprezzare al meglio il loro sapore delicato. Vi proponiamo gli spaghetti ai cannolicchi con pomodorini freschi, aglio, prezzemolo e vino bianco, da insaporire a piacere con un pizzico di peperoncino: una raffinata e invitante alternativa ai classici spaghetti con vongole o cozze, perfetta da proporre anche in un’occasione speciale.