Ingredienti per spiedini di tofu affumicato e zucca

Per preparare questi deliziosi spiedini vegetali, avrai bisogno di:

180 g di tofu affumicato

3 fette di zucca (Butternut, Mantovana o Delica)

Spicchi di lime per servire

Prezzemolo fresco per decorare

6 spiedini di metallo o legno

1 cucchiaio di DADOCREMA Bauer Vegetale

Il succo di 1 lime

1 cucchiaino di zenzero tritato

1 cucchiaino di aglio tritato

1 cucchiaino di prezzemolo tritato

1 cucchiaino di paprika (piccantezza a piacere)

2 cucchiai di olio di semi

Acqua qb

Preparazione della marinatura

Inizia la preparazione mescolando in una ciotola il DADOCREMA Bauer Vegetale con il succo di lime, lo zenzero, l’aglio, la paprika, il prezzemolo tritato, l’olio e un pizzico di pepe. Aggiungi acqua tiepida fino a ottenere una consistenza fluida. Taglia il tofu a dadini e immergilo nella marinatura, lasciandolo riposare per un’ora. Questo passaggio è fondamentale per permettere al tofu di assorbire tutti i sapori della marinatura.

Preparazione della zucca e assemblaggio degli spiedini

Nel frattempo, taglia la zucca a cubetti della stessa dimensione del tofu, mantenendo la buccia per preservarne il sapore e la consistenza. Sbollenta i cubetti di zucca in acqua bollente per circa 5 minuti, in modo da ammorbidirli leggermente. Una volta pronti, inizia ad assemblare gli spiedini alternando i cubetti di tofu marinato e quelli di zucca. Irrora gli spiedini con la marinatura avanzata per un sapore extra.

Cottura degli spiedini

Preriscalda il forno a 200°C e disponi gli spiedini su una teglia. Cuocili nella parte alta del forno per circa 20 minuti, girandoli a metà cottura per garantire una doratura uniforme. Una volta cotti, servi gli spiedini decorati con spicchi di lime e una spolverata di prezzemolo fresco. Questo piatto non solo è visivamente accattivante, ma offre anche un’esplosione di sapori che soddisferà tutti, dai vegetariani ai vegani.