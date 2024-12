Origini e tradizione degli struffoli

Gli struffoli sono un dolce tipico della tradizione napoletana, particolarmente amato durante le festività natalizie. Queste piccole palline di pasta frolla, fritte e immerse in un delizioso miele di acacia, sono spesso decorate con frutta candita e codette colorate. La loro storia affonda le radici in antiche tradizioni culinarie, dove il miele simboleggiava prosperità e abbondanza. Ogni famiglia ha la propria ricetta, tramandata di generazione in generazione, rendendo ogni preparazione unica e speciale.

Ingredienti per preparare gli struffoli

Per realizzare gli struffoli, è necessario procurarsi i seguenti ingredienti:

450 gr di farina

3 uova

2 tuorli

Scorza di un limone

50 gr di zucchero

50 gr di burro

1 pizzico di sale

300 gr di miele

Olio di semi per friggere

Codette o altre decorazioni per dolci

Questi ingredienti semplici ma di qualità sono fondamentali per ottenere un risultato finale che conquisterà il palato di tutti.

Procedimento per la preparazione degli struffoli

La preparazione degli struffoli richiede alcuni passaggi fondamentali. Iniziate unendo in una ciotola la farina, le uova, i tuorli, lo zucchero, il burro fuso, la scorza di limone e un pizzico di sale. Mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Una volta pronto, lasciate riposare l’impasto per circa 30 minuti. Successivamente, dividete l’impasto in piccoli pezzi e formate dei bastoncini, che poi taglierete in dadini di dimensioni simili.

Scaldate l’olio in una padella profonda e friggete i dadini fino a doratura. Nel frattempo, preparate lo sciroppo di miele: in un tegame largo, scaldate il miele fino a quando non inizia a colorire. A questo punto, aggiungete gli struffoli fritti e mescolate bene affinché lo sciroppo aderisca uniformemente. Infine, decorate con codette colorate e servite i vostri struffoli in un bel piatto da portata, pronti per essere gustati in compagnia.