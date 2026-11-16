Invece del solito tavolo al ristorante, sempre più aziende milanesi scelgono di cucinare insieme ai colleghi per la cena di Natale.

Ogni novembre gli uffici milanesi iniziano a pensare alla cena di Natale aziendale, e spesso la scelta ricade sul solito ristorante. Negli ultimi tempi molte aziende hanno trovato un’alternativa: mettere il team ai fornelli, con grembiuli e taglieri, e trasformare la serata in un’attività condivisa.

Lavorare fianco a fianco invece di sedersi accanto

Nella classica cena aziendale le persone restano nelle stesse posizioni e parlano sempre dei soliti argomenti. In cucina, invece, i ruoli cambiano: il responsabile commerciale può ritrovarsi a sfilettare il pesce, la stagista a gestire i tempi di cottura e il collega dell’amministrazione a scoprire una mano sorprendente per l’impiattamento. Il team building in cucina punta proprio su questo, sulla capacità di collaborare più che sulle abilità individuali.

Come si svolge un team building culinario a Milano

Tra le realtà milanesi specializzate in questa formula c’è Team Cooking Milan, attiva dal 2010 con corsi di cucina per piccoli gruppi e dedicata dal 2015 al team building culinario. L’evento dura circa tre ore: si inizia con un welcome drink, poi i partecipanti, divisi in squadre e guidati dagli chef, preparano il menu. Al termine ci si siede tutti insieme a mangiare ciò che si è cucinato, accompagnato dal vino.

Grembiuli, attrezzature, ingredienti, vino e cena sono compresi nel prezzo, quindi all’azienda resta solo da portare le persone. Gli eventi si tengono in italiano o in inglese, una scelta utile per i team internazionali presenti in città.

I format più richiesti

Il format Mystery Box prevede una scatola di ingredienti a sorpresa, da trasformare in un piatto in poco tempo. Nella Replica la ricetta dello chef le squadre assaggiano un piatto già pronto e devono riprodurlo senza avere la ricetta. La Cooking Challenge è una gara con giuria, che valuta gusto, presentazione e lavoro di squadra. La Christmas Challenge è una sfida a tema natalizio, pensata per sostituire la tradizionale cena di fine anno.

Perché la cucina funziona per il gruppo

Cucinare in gruppo richiede le stesse competenze del lavoro d’ufficio: comunicare con chiarezza, distribuire i compiti, rispettare i tempi e affrontare gli imprevisti. La differenza è che si svolge con ilarità, con le mani nell’impasto e un bicchiere di vino vicino. Il risultato è visibile subito, nel piatto.

Per questo molte aziende scelgono questa formula non solo a Natale, ma anche per l’avvio dell’anno, per festeggiare la chiusura di un progetto o per accogliere nuovi colleghi.

Consigli per organizzare l’evento

Conviene prenotare in anticipo, perché a dicembre le date a Milano si esauriscono già da novembre. Al momento della richiesta vanno segnalate eventuali allergie o esigenze alimentari. È utile chiedere un preventivo personalizzato in base al numero di partecipanti e al format scelto. Infine, meglio lasciare la competizione da ufficio fuori dalla porta: in cucina vince chi lavora in squadra.