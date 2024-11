Un viaggio tra culture diverse

La nuova apertura di The Coffee a Milano rappresenta un interessante connubio tra culture diverse. Fondata nel 2018 dai fratelli brasiliani Carlos, Alexander e Luis Frentonani, questa catena di caffetterie specialty si distingue per il suo approccio etico e per l’estetica ispirata al Giappone. Il locale, situato in Viale Piave, zona Porta Venezia, è caratterizzato da un design minimalista, con l’uso di legno chiaro e pietra, creando un ambiente accogliente e ordinato.

Un menu ricco di qualità

Il menu di The Coffee è pensato per soddisfare i palati più esigenti. I chicchi di caffè provengono da Brasile, Perù e Ruanda, tostati in torrefazioni interne per garantire un profilo aromatico unico. Oltre al caffè, il locale offre una selezione di dolci e preparazioni salate, con un’ampia scelta di bevande. I prezzi sono competitivi: un caffè costa 1,80 euro, mentre un cappuccino è disponibile a 2,80 euro. Per chi ama i dolci, ci sono opzioni come croissant e pain au chocolat a prezzi accessibili.

Un’esperienza digitale e innovativa

Un aspetto distintivo di The Coffee è l’esperienza utente quasi interamente digitale. Gli ordini e i pagamenti avvengono tramite tablet, rendendo il processo semplice e veloce. Questo approccio innovativo si sposa perfettamente con il concetto giapponese di omotenashi, che enfatizza la cura e l’ospitalità verso il cliente. La combinazione di tecnologia e tradizione rende questo locale un punto di riferimento per gli amanti del caffè a Milano.