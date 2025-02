Un rustico delizioso perfetto per ogni occasione, dalla cena in famiglia all'antipasto.

Ingredienti per la torta salata

Per preparare questa deliziosa torta salata, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

300 g di radicchio

250 g di ricotta

100 g di noci

2 uova

50 g di Parmigiano grattugiato

1 scalogno

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione della torta salata

Iniziate la preparazione della torta salata sbucciando lo scalogno e affettandolo sottilmente. In una padella, scaldate un filo d’olio extravergine d’oliva e rosolate lo scalogno fino a renderlo trasparente. Aggiungete il radicchio, precedentemente lavato e tagliato a listarelle, e fate cuocere per circa dieci minuti. Se necessario, aggiungete un po’ d’acqua per evitare che si attacchi. Una volta cotto, aggiustate di sale e lasciate intiepidire.

In una ciotola capiente, mescolate la ricotta con le uova, il Parmigiano grattugiato e un pizzico di sale. Incorporate il radicchio cotto e le noci tritate, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Srotolate la pasta sfoglia e foderate uno stampo per crostate, bucherellando la base con una forchetta per evitare che si gonfi in cottura.

Cottura e servizio

Versate il ripieno di ricotta e radicchio sulla base di pasta sfoglia, livellando con il dorso di un cucchiaio. Ripiegate i bordi della pasta e infornate a 180°C per 35-40 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante. Una volta cotta, togliete la torta dal forno e lasciate intiepidire per almeno mezz’ora prima di tagliarla.

Questa torta salata è perfetta da servire come antipasto o come piatto unico, ideale per cene in famiglia o con amici. Potete anche sperimentare varianti aggiungendo ingredienti come speck o scamorza per un sapore ancora più ricco. La torta si conserva in frigorifero per 2-3 giorni, chiusa in un contenitore ermetico, mantenendo intatta la sua bontà.

Varianti da provare

Se desiderate provare altre combinazioni, vi consigliamo di assaporare la versione con radicchio e scamorza, che offre un piacevole gusto affumicato. Un’altra opzione interessante è quella con radicchio e stracchino, per un risultato cremoso e avvolgente. Sperimentare in cucina è sempre un’ottima idea per scoprire nuovi sapori e abbinamenti!