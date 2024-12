Un omaggio alla tradizione bolognese

I Tortellini alla moda di Bologna rappresentano un vero e proprio tributo alla ricca tradizione gastronomica dell’Emilia-Romagna. Surgital, un’azienda che si distingue per la sua passione per la pasta fresca, ha creato questa specialità per soddisfare le esigenze dei professionisti del food service. Ogni tortellino è un piccolo capolavoro che racchiude in sé l’essenza dei sapori autentici, frutto di una selezione accurata di ingredienti di alta qualità.

Ingredienti di alta qualità per un sapore unico

Il ripieno dei tortellini è una combinazione di carne di suino brasata, aromatizzata con spezie e piante aromatiche, insieme a mortadella e Parmigiano Reggiano DOP. Questa ricetta tradizionale è arricchita da una nota di noce moscata, che conferisce al piatto una profondità di sapore ineguagliabile. Ogni ingrediente è scelto con cura per garantire un’esperienza gastronomica straordinaria, in cui i sapori si armonizzano perfettamente, creando un equilibrio unico che celebra la cultura culinaria italiana.

Un prodotto versatile per ogni occasione

I Tortellini alla moda di Bologna non sono solo un piatto da ristorante, ma si prestano anche a diverse occasioni, dai banchetti agli eventi speciali. Inoltre, Surgital offre una versione vegetariana, rendendo questa specialità accessibile a tutti. La sfoglia di semola di grano duro e uova da allevamento a terra garantisce una consistenza perfetta, rendendo ogni morso un’esperienza di gusto indimenticabile. Scegliere questi tortellini significa portare in tavola un pezzo di storia culinaria, perfetto per chi cerca autenticità e raffinatezza nei propri menù.