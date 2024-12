Chi è Chiara Pavan?

Chiara Pavan, chef veronese classe 1985, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di cucina grazie alla sua visione innovativa e sostenibile. Laureata in Filosofia a Pisa e diplomata presso la prestigiosa scuola di cucina Alma, Chiara ha iniziato il suo percorso culinario come autodidatta, ispirata dalla passione per il cibo trasmessa dal padre. La sua carriera è decollata grazie a esperienze significative in ristoranti di fama, tra cui quelli di Massimo Bottura e Valeria Piccini.

La filosofia di cucina di Chiara Pavan

Attualmente chef dell’osteria Venissa, situata sull’isola di Mazzorbo, Chiara ha trasformato il ristorante in un esempio di cucina sostenibile. La sua filosofia si basa sull’utilizzo di ingredienti locali e stagionali, provenienti in gran parte dai dieci orti sociali dell’isola, gestiti da famiglie del posto. Chiara ha bandito la plastica e ha adottato metodi di cottura che riducono l’impatto ambientale, come le essiccazioni lente, ottimizzando l’uso dei forni.

Ingredienti e ricette: un viaggio tra sapori unici

Nei suoi piatti, Chiara utilizza ingredienti particolari e spesso dimenticati, come le erbe spontanee locali, il pesce serra e il granchio blu, specie invasive che rappresentano una sfida per l’ecosistema marino. La chef è anche impegnata nella valorizzazione di ingredienti meno comuni, come le meduse, che sta sperimentando in cucina. Le sue ricette, come il pesce serra marinato con tarassaco e aioli, sono un perfetto esempio della sua creatività e della sua attenzione alla sostenibilità.

Ricette da provare a casa

Chiara Pavan ha condiviso alcune delle sue ricette signature, adattate per essere replicate anche a casa. Tra queste, i ravioli lunghi al granchio e cipolla, le castraure con maionese all’aglio nero e il cavolo cappuccio pressato, fondo di verdure e mandorle. Infine, per chiudere in bellezza, non può mancare la torta di pane, una ricetta antispreco che dimostra come sia possibile creare piatti deliziosi anche con ingredienti di recupero.

Un futuro sostenibile in cucina

Chiara Pavan rappresenta una nuova generazione di chef che mette al centro della propria cucina la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. La sua visione non è solo quella di creare piatti gustosi, ma anche di educare i consumatori a un’alimentazione più consapevole e responsabile. Con il suo approccio innovativo, Chiara sta tracciando un percorso che potrebbe ispirare molti altri nel mondo della gastronomia.