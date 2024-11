Scopri come preparare i totani in umido con piselli, un piatto semplice e gustoso.

Ingredienti per i totani in umido con piselli

I totani in umido con piselli sono un piatto che rappresenta la tradizione culinaria italiana, perfetto per un pranzo in famiglia o una cena con amici. Gli ingredienti principali sono i totani freschi, ma è possibile utilizzare anche quelli surgelati. Per quanto riguarda i piselli, si possono scegliere sia freschi che surgelati, a seconda della stagione e della disponibilità. Ecco cosa ti serve per preparare questo delizioso piatto:

500 g di totani freschi o surgelati

300 g di piselli freschi o surgelati

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

400 g di pomodori pelati

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Origano secco (facoltativo)

Pane croccante per servire

Preparazione dei totani in umido

Iniziamo la preparazione dei totani in umido con piselli. Per prima cosa, se hai scelto totani freschi, chiedi al tuo pescivendolo di fiducia di pulirli per te. In alternativa, puoi seguire un tutorial online per imparare a farlo. Una volta puliti, taglia i totani ad anelli e mettili da parte. In una pentola capiente, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi la cipolla tritata e gli spicchi d’aglio schiacciati. Fai soffriggere fino a quando la cipolla diventa trasparente.

A questo punto, aggiungi i totani e falli rosolare per qualche minuto. Una volta che i totani iniziano a cambiare colore, unisci i pomodori pelati e i piselli. Mescola bene e aggiusta di sale e pepe. Copri la pentola e lascia cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se necessario, puoi aggiungere un po’ d’acqua per evitare che il fondo di cottura si asciughi troppo.

Servire i totani in umido

Una volta che i totani sono teneri e il sugo si è addensato, il piatto è pronto per essere servito. Puoi gustare i totani in umido con piselli accompagnati da crostoni di pane croccante, che sono perfetti per raccogliere il delizioso sugo. Se ti piace, puoi aggiungere un pizzico di origano secco per dare un tocco di sapore in più. Questo piatto è ideale anche come condimento per una pasta lunga, rendendolo ancora più versatile.

In conclusione, i totani in umido con piselli rappresentano un piatto semplice ma ricco di sapore, perfetto per ogni occasione. Che tu scelga di servirli come secondo piatto o come condimento per la pasta, il risultato sarà sempre un successo. Non dimenticare di gustarli caldi e di condividerli con chi ami!