La tradizione del calendario dell’Avvento

Il calendario dell’Avvento è una tradizione che risale al XIX secolo, originaria della Germania, dove le famiglie protestanti segnavano i giorni che precedevano il Natale con l’accensione di candele o disegni. La versione moderna, con portellini da aprire, è stata introdotta agli inizi del XX secolo da Gerhard Lang, un editore tedesco. Inizialmente, dietro ogni portellino si trovavano immagini o versetti biblici, ma nel tempo la tradizione si è evoluta, includendo dolcetti e piccoli regali. Oggi, i calendari dell’Avvento sono un modo gioioso per contare i giorni fino al Natale, con una vasta gamma di varianti che spaziano dai dolci alle sorprese più creative.

I migliori calendari dell’Avvento 2024

Per il Natale 2024, l’offerta di calendari dell’Avvento è più ricca che mai. Tra le proposte più golose, spicca il calendario di Iginio Massari Alta Pasticceria, che offre ogni giorno un prodotto artigianale del maestro pasticcere, culminando in un’elegante sorpresa il 25 dicembre. Un’altra opzione interessante è il calendario Armani/Dolci, che presenta un assortimento di praline, tè e biscotti, disponibile anche in diverse città del mondo.

Calendari per tutti i gusti

Non mancano le proposte per gli amanti del caffè, come il calendario Nespresso, che svela ogni giorno una varietà di caffè pregiati, accompagnati da una tazza decorata in edizione limitata. Per chi ama il cioccolato, Marchesi 1824 offre un calendario ricco di delizie al cioccolato, mentre il Pastificio Garofalo presenta un’idea regalo unica con sorprese culinarie e accessori esclusivi. Anche i più piccoli possono divertirsi con il calendario Kinder Sorpresa, che include 8 cioccolatini Kinder, rendendo l’attesa del Natale ancora più dolce.

Un Natale per tutti

Il Natale 2024 si preannuncia ricco di dolci sorprese grazie ai vari calendari dell’Avvento disponibili. Che si tratti di cioccolatini, biscotti o sorprese gourmet, c’è un calendario per ogni palato. Con prezzi che variano da 8,99 € a 200 €, ogni famiglia può trovare la proposta ideale per rendere l’attesa del Natale un momento speciale e indimenticabile. Non resta che scegliere il proprio calendario e iniziare il conto alla rovescia verso il giorno più magico dell’anno.