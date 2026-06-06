Workshop di polpette con Anna Blasco e consegne del GAS Verdessenza: date e dettagli

Partecipa al laboratorio di cucina antispreco della cuoca Anna Blasco a Cocconato l'8 giugno e scopri la lista prodotti e le promozioni del GAS Verdessenza a Torino per la settimana successiva.

Il tema centrale di questa rassegna è la valorizzazione degli scarti alimentari e il rafforzamento delle reti locali di acquisto. Da una parte c’è un workshop pratico dedicato alle polpette antispreco a base di pane raffermo, guidato dalla cuoca Anna Blasco.

Dall’altra il GAS Verdessenza propone la consueta consegna settimanale con pesce, formaggi, frutta e offerte su birre e pasta biologica: entrambe le iniziative mettono al centro la sostenibilità e il consumo responsabile.

Laboratorio di cucina: polpette, pane raffermo e ricette antispreco a Cocconato l’8 giugno

Il laboratorio pratico si svolgerà alle 18.30 dell’8 giugno nel laboratorio B_Lab presso l’Hub Casa Bacolla, nel centro storico di CocconatoMonferrato. L’obiettivo è dimostrare come il pane raffermospesso scartato, possa diventare materia prima versatile per piatti sia salati sia dolci: il programma include polpette di pane con cereali e legumi accompagnate da un sugo ideale per fare la scarpetta, una parmigiana di bucce di patate frittepolpette dolci a base di ricotta con pane e canditi e una torta ricca di pane raffermo e cioccolato. Durante la lezione il cibo verrà preparato e consumato in diretta, permettendo ai partecipanti di apprendere tecniche concrete di recupero e conservazione.

La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria entro domenica 7 giugno scrivendo a info@. I posti sono limitati e il costo complessivo per workshop e cena è di 30 euro. I partecipanti riceveranno le ricette stampate per replicare a casa i piatti e diffondere i benefici, sia organolettici che economici, del riutilizzo del pane secco.

Note sulle priorità educative e sul calendario della stagione

Il workshop rientra nel ciclo MangioTuttoideato dalla chef Anna Blasco in collaborazione con la cooperativa torinese Verdessenza, che punta a insegnare tecniche di riduzione degli sprechi attraverso eventi pratici. La stagione prevede anche un altro incontro che si terrà il 17 aprile a Torino, presso la sede di Verdessenza in via San Pio V 20, dove sarà presentato il libro Facciamo che eravamo chefpensato per chi vuole approcciarsi alla cucina sostenibile, soprattutto in famiglia. La presenza della chef alla serata completerà la proposta con dimostrazioni pratiche.

GAS Verdessenza: consegne settimanali, ultimi branzini e offerte per chi prenota

Parallelamente agli eventi formativi, il GAS Verdessenza dettaglia i prodotti disponibili per la settimana: tra le consegne in evidenza ci sono le ultime orate e branzini provenienti dal Golfo del Tigullio (ultima consegna prima del fermo pesca, ritorno a settembre), pecorini del Monte Poro presidio Slow Food, trote affumicate piemontesi, e cassette a sorpresa di frutta e verdure biologiche locali. Inoltre sono disponibili pollame e carni locali come pollo, faraone e tacchino, e una selezione di birre artigianali locali con sconto del 10% su confezioni miste.

Per ottenere uno sconto del 15% su alcuni prodotti è necessario prenotare entro il sabato della settimana di riferimento, rispondendo alla mail del GAS o inviando i dettagli via WhatsApp al numero 352 079 4033. Chi desidera essere inserito nelle liste broadcast per comunicazioni su pesce fresco e pollame può richiederlo esplicitamente. In più, per sostenere forme di consegna più eque, il gruppo offre una consegna a domicilio con biker etici a 5 euro nelle zone di San Salvario e centro città, un’opzione pensata per contrastare pratiche commerciali predatrici nel settore della delivery.

Eventi correlati e promozioni pubbliche

Negli stessi giorni Verdessenza segnala appuntamenti di interesse collettivo: oltre al workshop di Cocconato, mercoledì 10 giugno è prevista la presentazione della nuova guida su Torino ecologica, sostenibile e solidale, con gli autori che illustreranno i contenuti a partire dalle 17.30. Inoltre l’organizzazione promuove la partecipazione al Torino Pridecon ritrovo al Valentino alle 15.30 del giorno indicato: iniziative che danno continuità all’impegno per pratiche di consumo responsabile e cittadinanza attiva.

Chiunque voglia ordinare può consultare la lista prodotti e prenotare via mail o WhatsApp entro i termini indicati: l’approccio unisce la formazione pratica sul recupero alimentare con la logistica di un gruppo d’acquisto che favorisce produttori locali, economie solidali e modalità di consegna sostenibili.