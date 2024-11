Siete desiderosi di zucca ma non sapete quale scegliere? Scoprite come e in che modo scegliere quella giusta!

E’ proprio tempo di zucca, l’ortaggio per eccellenza dell’autunno ma non sai quale scegliere tra le sue varietà? Scopri allora come scegliere quella giusta seguendo alcuni consigli!

Come scegliere la zucca? Guida pratica

La zucca è un ortaggio tipicamente autunnale, che diventa almeno fino a novembre protagonista di tantissime ricette gustose ma anche ricche di benefici. Ma come scegliere la zucca perfetta per essere mangiata, tra le tante varietà disponibili in Italia, e come capire se è matura ed è già buona da mangiare? Ecco le diverse varietà di zucca:

La zucca lunga di Napoli è molto arancione e il suo sapore è versatile;

La zucca berettina piacentina è piatta e ha la buccia scura, mentre la polpa è gialla tendente all’arancione: è molto soda e compatta e si usa per ravioli e tortelli o per i risotti alla zucca, ma è ideale anche per la ricetta della zucca al forno;

La zucca di Albenga ha la forma allungata e si usa soprattutto per torte salate, zuppe, vellutate e minestroni;

La zucca Atlantic Giant è molto grossa, ma un sapore poco intenso: si usa per preparare la tipica pumpkin pie americana;

La zucca tonda padana è americana, con buccia liscia e striata: si usa per i ripieni, le mostarde e le marmellate, mentre i semi si usano per zuppe, insalate, dolci e anche per preparare il pane;

La zucca Delica è presente soprattutto in Sicilia ed è povera di acqua, si usa per ripieni e per la panificazione;

La zucca marina di Chioggia, invece, ha la buccia scursa e la polpa di un arancio più intenso, ma è dolce e dal sapore zuccherino: si usa per preparare gnocchi di zucca e tortelli ripieni;

La zucca di Castellazzo di Bormida è tipica del Piemonte e si usa per i dolci o per le confetture;

La zucca mantovana, infine, è molto antica, difficile da sbucciare e si usa per preparare i tortelli di zucca: la polpa è farinosa, asciutta e dal sapore intenso!

Consigli sulla scelta della zucca: come scegliere bene

Questi sono alcuni suggerimenti importanti su come scegliere bene la zucca. Sappiate che le più saporite sono quelle piccole, perché hanno la polpa asciutta.

Le zucche più pesanti, infatti, sono quelle più buone perché hanno più polpa. Se il picciolo non è verde, poi, avranno meno acqua e, quindi, un sapore più intenso. Se toccando la buccia questa si flette, allora non è matura: lo è quando la buccia fa resistenza alla nostra pressione. Il suono che si sente “bussandoci” sopra deve essere armonico.