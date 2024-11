Pescaria: un nuovo capitolo tra le montagne

Con l’arrivo di dicembre, Pescaria si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, portando il suo famoso fast food ittico tra le splendide montagne di Courmayeur, precisamente nella località di Plan Checrouit. Questa iniziativa segna un’importante evoluzione per il marchio, che ha saputo adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e amante della buona cucina.

Un menu speciale per l’occasione

Per l’apertura, Pescaria ha collaborato con lo chef Peppe Guida per creare un menu esclusivo che omaggia i sapori tipici della montagna. Tra le proposte più interessanti troviamo il Guanciale Cheese Burger, preparato con burger valdostano, guanciale croccante, fontina d’alpeggio, pomodoro fresco e una maionese al cappero. Non mancano le selezioni di toast, tra cui spicca quello realizzato con pane di Altamura, prosciutto cotto all’acqua di mare e fontina valdostana.

Un equilibrio tra mare e montagna

Nonostante l’accento sui sapori montani, Pescaria non dimentica le sue origini. I classici del menu, come il polpo, il tonno e i gamberoni, rimangono presenti, affiancati da nuove creazioni come un panino ispirato alla parmigiana e un altro con filetto di tonno alla piastra, crema di zucca arrosto al dragoncello e filetto lardellato. Questa fusione di sapori rappresenta un’ottima opportunità per i visitatori di gustare piatti unici in un contesto straordinario.

Un futuro promettente per Pescaria

Leonardo Volpicella, amministratore delegato di Pescaria, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, dichiarando che si tratta del primo di una serie di popup temporanei che porteranno il marchio in località cool sia italiane che estere nei prossimi anni. Questa strategia non solo mira a espandere la presenza del brand, ma anche a offrire esperienze gastronomiche uniche in contesti suggestivi.

Conclusione

Con la sua proposta innovativa e un menu che celebra i sapori locali, Pescaria si prepara a conquistare anche i palati più esigenti tra le vette di Courmayeur. L’apertura è prevista per il primo di dicembre e promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina.