Ogni autunno le zucche intagliate compaiono su porte e davanzali. Ecco da dove nasce questa tradizione e perché proprio la zucca è diventata il simbolo di Halloween.

Con l’arrivo di ottobre, le zucche tornano a decorare porte, davanzali e angoli autunnali delle case. Alcune sorridono, altre mostrano espressioni inquietanti, e tutte rimandano a Halloween, festa celebrata il 31 ottobre soprattutto nei Paesi anglosassoni e sempre più diffusa anche in Italia. I bambini si travestono e bussano di porta in porta chiedendo il trick or treat, cioè “dolcetto o scherzetto”, mentre gli adulti organizzano feste in maschera e cene a tema.

La zucca occupa un posto centrale nella festa, sia in cucina, dove dà vita a piatti dolci e salati, sia come decorazione, nelle lanterne Jack-o’-Lantern illuminate dall’interno. Per capire perché proprio questo ortaggio sia diventato il simbolo della ricorrenza bisogna risalire a credenze popolari e riti molto antichi.

Samhain, la festa celtica di fine estate

Le radici di Halloween affondano nelle tradizioni dei Celti, popoli che vivevano in diverse regioni d’Europa e dedicavano grande attenzione ai cicli naturali. Il loro appuntamento più importante era Samhain, celebrato tra il 31 ottobre e il 1° novembre, che chiudeva l’estate e il periodo del raccolto e apriva la stagione fredda. Per questo era considerato una sorta di Capodanno celtico.

Secondo la tradizione, in quella notte il confine tra mondo dei vivi e mondo dei morti si assottigliava e gli spiriti potevano tornare sulla Terra. Per tenerli lontani si accendevano grandi falò e si indossavano maschere e travestimenti. Costumi, atmosfere misteriose e il legame con il soprannaturale derivano da queste usanze.

La zucca, però, non compariva ancora in questi riti. È originaria delle Americhe e arrivò in Europa solo dopo i viaggi verso il Nuovo Mondo. Le prime lanterne dell’epoca si ricavavano da altri ortaggi, soprattutto rape, ma anche da barbabietole e patate.

Dalle tradizioni cristiane alla festa di Ognissanti

Nei secoli, le usanze celtiche si mescolarono con culture e religioni diverse. Alcuni studiosi collegano la festa anche al culto romano di Pomona, dea dei frutti e degli alberi, il cui simbolo era la mela. Il legame esatto tra le celebrazioni romane e Samhain resta oggetto di interpretazioni diverse.

Con la diffusione del Cristianesimo, il calendario religioso fissò il 1° novembre come festa di Ognissanti e il 2 novembre come commemorazione dei defunti. Il nome Halloween deriva da All Hallows’ Eve, cioè “vigilia di Ognissanti”. Nelle isole britanniche si diffusero anche le soul cakes, piccoli dolci offerti in cambio di preghiere per le anime dei defunti.

In Irlanda e in Scozia si affermò l’usanza di svuotare e intagliare le rape, inserendovi una candela. Le lanterne, spesso con volti inquietanti, venivano collocate accanto alle case o portate in giro di notte per allontanare gli spiriti maligni.

La leggenda di Stingy Jack

Dall’Irlanda arriva la storia più celebre legata alla zucca di Halloween, che ha per protagonista Stingy Jack, un fabbro noto per avarizia, astuzia e passione per l’alcol. Secondo il racconto, Jack riuscì a ingannare il Diavolo per due volte, ottenendo la promessa che non avrebbe mai reclamato la sua anima.

Quando Jack morì, le sue azioni gli impedirono di entrare in Paradiso, mentre il Diavolo, rispettando il patto, non poteva accoglierlo all’Inferno. Condannato a vagare nell’oscurità, ricevette dal Diavolo un tizzone ardente. Jack lo collocò dentro una rapa svuotata, creando una piccola lanterna. Da qui il nome Jack of the Lantern, che nel tempo divenne Jack-o’-Lantern.

Perché la zucca ha sostituito la rapa

La zucca entrò nella festa grazie all’emigrazione irlandese verso gli Stati Uniti, soprattutto nel XIX secolo. Gli immigrati portarono con sé l’usanza delle lanterne intagliate e, in America, trovarono un ortaggio più adatto: la zucca. Era grande, dalla forma arrotondata, con una polpa facile da rimuovere, e disponibile proprio in autunno. Col tempo sostituì la rapa e diventò il simbolo riconoscibile della festa, poi diffuso in altri Paesi.

Oggi il termine Jack-o’-Lantern indica la zucca intagliata e illuminata. Si sceglie una zucca grande e regolare, si taglia la parte superiore come coperchio, si rimuovono semi e filamenti e si incidono occhi, naso e bocca. Al posto della candela si usa spesso una luce LED, più sicura con i bambini. Oltre alla decorazione, la zucca resta protagonista in cucina, dalle vellutate ai dolci autunnali.