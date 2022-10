Descrizione

Halloween è il periodo dell’anno ideale per destreggiarsi in cucina nella preparazione di piatti autunnali, sfiziosi e diversi dal solito, che solitamente non si ha occasione di portare in tavola. Se avete intenzione di organizzare una cena a tema e volete lasciare i vostri ospiti senza parole, un primo piatto che potreste preparare è la zucca ripiena di riso cotta al forno, arricchita con tantissimo formaggio filante e pancetta. Così cucinata, la zucca appare come un grande calderone dal cuore filante, decisamente scenografico e oltremodo appetitoso. Provatela anche nella versione vegetariana senza pancetta!