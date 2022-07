Mondiali Qatar: cosa mangiano i campioni, quale alimentazione seguire

Come già saprete il prossimo autunno in Qatar si svolgerà la fase finale del mondiale di calcio in Qatar, che per la prima volta e per motivi di vario tipo, verranno svolti tra il mese di novembre e quello di dicembre. Una data insolita, tanto che i campionati di massima divisione di calcio europei dovranno fermarsi per la durata del mondiale. Visto il lungo dove la competizione si svolge, ci sarà una grande attenzione per quanto riguarda la cucina e l’alimentazione da seguire.

Qual è la dieta dei calciatori più importanti e famosi? L’insolito caso Inzaghi

Ci sono delle linee guida per una corretta alimentazione? Per chi ama il calcio professionistico, sappiamo che ci sono stati casi di calciatori che hanno svelato il loro segreto. Ad esempio l’ex campione Filippo Inzaghi, durante la sua attività agonistica seguire una particolare e insolita dieta composta da pochi alimenti, tra cui spiccava l’assenza quasi totale di carboidrati, fatta eccezione per i biscotti Plasmon e poche altre cose. Per il resto il suo segreto, se così si può chiamare era una dieta stretta, prima delle gare a base di rucola, bresaola, parmigiano, petto di pollo o altri tipo di carni bianche alla griglia. I risultati, nonostante fosse un’alimentazione non propriamente adatta, arrivarono, visto che Inzaghi è stato tra gli attaccanti più prolifici della serie A dei suoi tempi, ma in questo caso si tratta più che di una corretta e bilanciata alimentazione, di un rito scaramantico, che ci sentiamo di sconsigliare a chiunque voglia fare attività fisica e sportiva con costanza.

La dieta dei campioni del calcio moderno

Come ben sappiamo gli atleti hanno bisogno di molti carboidrati. I giocatori di calcio professionistico fanno molto affidamento sulle riserve di glicogeno per l’energia. I carboidrati sono la fonte di energia per gli sport intermittenti, come il calcio, dove le riserve di glicogeno sono spesso esaurite durante gli allenamenti e l’allenamento. L’importo e la frequenza richiesti variano in base al periodo dell’anno (ad es. bassa stagione, pre-stagione, ecc.), agli obiettivi specifici del giocatore e alla sua posizione. La scelta di una varietà di pane integrale, pasta, riso, patate, frutta e verdura garantisce a questi giocatori non solo i carboidrati necessari per svolgere le loro attività, ma anche vitamine, minerali e fibre essenziali, che hanno una serie di funzioni importanti. In particolare, questi aiutano a ridurre l’infiammazione e supportano il recupero. I carboidrati sotto forma di bevande sportive, gel e altri prodotti simili dovrebbero essere limitati alla giornata di gioco e alla pratica del rifornimento e non nella routine alimentare quotidiana dei giocatori.

L’importanza vitale delle proteine per costruire e riparare

I giocatori hanno bisogno di proteine ​​sufficienti per stimolare la sintesi proteica muscolare, che è un modo più elaborato per dire per costruire muscoli e anche per riparare i danni muscolari che si verificano durante l’allenamento. Scegliere proteine ​​magre e di alta qualità ai pasti, ma anche prima e dopo ogni allenamento è d’obbligo. È un malinteso comune che gli atleti debbano consumare proteine ​​extra attraverso frullati, barrette e polveri. La ricerca mostra che il consumo di quantità eccessive di proteine ​​non offre alcun beneficio alla stimolazione della sintesi proteica muscolare e più spesso sostituirà solo altri importanti nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno. La verità è che è possibile soddisfare il fabbisogno proteico di un calciatore attraverso il cibo vero. Ciò richiede la pianificazione di una dieta che includa fonti proteiche di alta qualità distribuite durante il giorno attraverso pasti e spuntini opportunamente programmati ed evitando un sovraccarico di proteine ​​in un pasto o in un momento specifico. Pensate a pollo o tacchino senza pelle, carni rosse magre, fagioli, uova e pesce. E quegli ambiti aminoacidi a catena ramificata (BCAA) si trovano facilmente nei latticini e nella carne, quindi puoi saltare gli integratori. Gli integratori possono essere utili se diventa difficile ottenere la quantità di proteine ​​necessaria o per la giornata di gioco e praticare il rifornimento. Consiglio sempre di preparare i vostri frullati se ne avete i mezzi, con cibi veri come yogurt greco, burri di noci e frutta come bacche, mele o banane.

Il grasso è essenziale, ma con moderazione e attenzione

Anche i giocatori di football hanno bisogno di grassi, ma di quelli buoni. Troppo grasso (di solito di tipo saturo) può mettere i giocatori a rischio di aumentare la massa grassa, che serve solo a rallentarli e uccidere gli obiettivi di prestazione. Troppo poco grasso può influenzare l’assorbimento dei nutrienti e, in definitiva, anche le prestazioni, quindi moderazione è il nome del gioco qui. Non solo il grasso calorico è denso, il che significa che un po’ fa molto, ma manterrà i giocatori soddisfatti da pasto a pasto. Includere 1-2 porzioni di grasso nei pasti sotto forma di pesce grasso, noci e burro di noci, semi, carne, latticini, avocado e olio d’oliva. Naturalmente ogni singolo giocatore effettua in ultima analisi delle scelte, eclatanti sono i casi di giocatori con una lunga e importante carriera come Lionel Messi e soprattutto Cristiano Ronaldo, che non ha mai fatto mistero sul suo modo di allenarsi, alimentarsi e vivere in modo sano il proprio corpo, anche se in tanti hanno parlato di una cura un po’ maniacale, per certi versi della forma fisica del campione lusitano. Non è un caso se gli appassionati di scommesse sportive più scrupolosi, conoscano nel dettaglio anche le abitudini alimentari dei campioni che scendono in campo ogni domenica. Un aspetto importante per stabilire le quote, le statistiche e tutto quello che può fare la differenza sul terreno di gioco.