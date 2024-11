Siete in cerca di un antipasto tipico autunnale? Scoprite allora come preparare le castagne avvolte con la pancetta per uno “snack” più gustoso ideale sia per cena che post!

Antipasto autunnale, ricetta delle castagne con la pancetta

Le castagne avvolte in pancetta sono un’idea originale per un antipasto tipico autunnale. La ricetta è facile e veloce se avete delle caldarroste già cotte, altrimenti calcolate anche il tempo di cottura di queste ultime e poi ci aggiungete la pancetta.

Questi finger food perfetto per arricchire il vostro buffet delle feste o per donare al vostro aperitivo un tocco veramente gourmet! Il bacon ricopre interamente le castagne bollite e basterà infornarle per pochi minuti per scoprire anche il loro lato croccante! I vostri ospiti resteranno veramente stupiti. Ecco ingredienti e procedimento.

Ingredienti

16 castagne

8 fette di pancetta

una noce di burro

stuzzicadenti q.b.

Procedimento

Buccia le castagne e falle bollire in acqua leggermente salata. Poi lasciale raffreddare per qualche minuto. Taglia le fette di bacon a metà. Avvolgi ogni castagna con una mezza fetta di bacon e fissala con uno stuzzicadenti.

Disponi le castagne avvolte nel bacon in padella insieme a una noce di burro e cuoci per una decina di minuti. Servi il tuo aperitivo autunnale su un piatto da portata e resterete stupiti di quanto questa pietanza sarà gustosa ma anche semplice. Non lo lascerete più!