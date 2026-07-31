Antipasto di cozze farcite con bacon, tonno e albicocche con salsa di peperone

Cozze avvolte nel bacon, cuore saporito di tonno e capperi, salsa di peperone e briciole di tarallo: un antipasto che unisce mare e terra con un tocco dolce

Un antipasto che unisce ricordi di mare e profumi di campagna: le cozze farcite con bacon e albicocche sono un boccone goloso, perfetto tanto al piatto quanto in versione finger food. La ricetta mette insieme una farcia sapida e aromatica, la croccantezza della pancetta e una salsa di peperone vellutata, con un finale sorprendente di frutta rosolata e taralli sbriciolati.

L’equilibrio nasce da contrasti ragionati: il salmastro delle cozze dialoga con i capperi e il tonno il bacon avvolge e protegge la farcitura durante la cottura, mentre la dolcezza del peperone arrostito e dell’albicocca rosolata rende ogni morso completo. Il risultato è un antipasto dal carattere deciso, ideale per aprire una cena o per comporre un vassoio di assaggi contemporanei.

Ingredienti e preparazioni di base

Per realizzare questa preparazione servono cozze grandi e sode, pancarrè per la farcia, capperi dissalati, foglie di basilicotonno al naturale ben sgocciolato, formaggio grana grattugiato e bacon a fette. A completare, una albicocca matura, taralli da sbriciolare, peperone rosso per la salsa, olio extravergine di olivaTabascolimone e un pizzico di sale. Per la cottura al forno, imposta il calore a 200 °C temperatura ideale per arrostire il peperone e per rendere il bacon dorato e piacevolmente croccante.

Inizia dal peperone: la sua dolcezza affumicata nasce in forno a 200 °C per 30-35’. Una volta arrostito, potrai spellarlo con facilità e trasformarlo in una crema liscia, emulsionata con olio, qualche goccia di Tabasco succo di limone e sale. Questa salsa accompagna e bilancia la sapidità del boccone, portando colore e rotondità al piatto.

Farcitura saporita e cotture

La farcia: pane, capperi, tonno e grana

Per ottenere un ripieno compatto e profumato, frulla il pancarrè con i capperi dissalati, il basilico il tonno al naturale e una piccola quantità di grana grattugiato. Il pane dona struttura, i capperi aggiungono un’acida salinità le erbe fresche sprigionano un tono vegetale, mentre il formaggio lega e porta gusto. Regola eventualmente di sale considerando la sapidità naturale degli ingredienti.

Le cozze: apertura e tempi

Pulisci accuratamente le cozze e mettile in una casseruola con poca acqua. Copri e attendi l’apertura: dal bollore calcola circa 5’. Questo passaggio consente di estrarre i molluschi senza seccarli. Una volta aperte, rimuovi i frutti dalle valve, mantenendoli integri: accoglieranno il ripieno senza perdere succosità.

Formatura e forno

Riempi ogni cozza con la farcia preparata, quindi avvolgila con il bacon. Disponi i bocconi su una teglia e cuoci in forno a 200 °C per 10’ il tempo necessario perché la pancetta si rassodi e diventi leggermente croccante, proteggendo l’interno e trattenendo i profumi. Intanto, preleva il peperone rosso dal forno al termine dei suoi 30-35’ spellalo e frullalo con olio extravergine di oliva poche gocce di Tabascolimone e sale fino a ottenere una salsa omogenea e lucida.

Salsa di peperone, albicocche rosolate e impiattamento

Per un contrasto caldo-fresco, rosola l’albicocca tagliata a cubetti in una padella con un velo di olio extravergine di oliva giusto il tempo di caramellarne la superficie senza sfaldarla. Il risultato è una nota fruttata che ricorda il miele, perfetta per addolcire la spinta sapida di cozze e bacon. Intanto, sbriciola i taralli apporteranno croccantezza e un accento tostato, quasi a suggerire la funzione di un crumble salato.

Per comporre il piatto, stendi la salsa di peperone sul fondo. Adagia i bocconi di cozza avvolti nel bacon quindi aggiungi i cubetti di albicocca rosolata e termina con le briciole di tarallo. L’insieme gioca su quattro registri: la succosità del frutto di mare, l’intenso sapore della farcia, la croccantezza della pancetta e dei taralli, e la cremosità dolce-piccante della salsa. Servi subito per godere del contrasto tra consistenze e temperature.

Questa preparazione è perfetta anche in piccole porzioni per l’aperitivo. Puoi presentare le cozze farcite come finger food su cucchiai da degustazione, con una base di salsa e una spolverata di briciole di tarallo. La resa scenografica è immediata, la presa è comoda, e ogni ospite può assaporare in un solo boccone l’intero equilibrio del piatto.

Dosi utili per la resa

Per un antipasto bilanciato, calcola 12 cozze grandi e 12 fette di bacon per ottenere bocconi regolari, con farcia avvolta uniformemente. Per la salsa, un peperone rosso da 250 g garantisce cremosità sufficiente a condire le porzioni, mentre il tonno da 50 g nella farcia assicura un gusto pieno senza coprire gli altri aromi. Con queste proporzioni, l’equilibrio tra dolce, sapido e piccante risulta armonioso e ben definito.