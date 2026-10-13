L’autunno si fa sentire in Valle Pesio e nei borghi limitrofi con una programmazione che celebra la tradizione della castagna, la convivialità della buona tavola e la vitalità del territorio. Dal 22 al 25 ottobre il piccolo comune di Chiusa di Pesio diventa il palcoscenico di una festa che combina gastronomia, sport folkloristico e arte, mentre a pochi chilometri di distanza Canistro Superiore chiude la sua manifestazione “Sapori d’Autunno” con un pomeriggio di gusto e allegria.

Festa del Re Marrone a Chiusa di Pesio

La Festa del Re Marrone ritorna per la sua 28ª edizione, organizzata dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio insieme al Comune di Chiusa di Pesio, all’associazione La Chiusana e a numerose realtà locali. Il cuore dell’evento è il Mondiale dei Caldarrostai – “Il Mundajè” – che per la seconda volta riunisce coppie di maestri della caldarrosta provenienti da diverse regioni per una gara che premia non solo la qualità del prodotto ma anche l’originalità dei costumi e lo spirito di festa.

Programma dal 22 al 25 ottobre

Il calendario si apre giovedì 22 alle 21:00 nella Biblioteca civica “E. Alberione” con un talk intitolato “La castanicoltura del futuro, tra frutto e foreste”. Venerdì 23, alle 20:00, la piazza Cavour ospita la presentazione ufficiale delle squadre del Mondiale dei Caldarrostai. Sabato 24, dalle 14:00, le vie di Via Roma diventano il teatro della prima fase del concorso, seguita alle 15:00 dalla consegna delle piantine di marrone ai bambini nati nel 2026.

Alle 16:00 parte la merenda del Mundajè con mundaj e frittelle di mele, per poi culminare nella Gran Polentata (19:00) con polenta al sugo, spezzatino, salsiccia, formaggi o bagna di porri, al costo di 10 euro.

Gran Polentata e pranzo di chiusura

Domenica 25, la piazza Cavour si trasforma in un vero mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici, con esibizioni musicali dei Lindal, il Circo Bus Macramè, laboratori di arte circense per famiglie e truccabimbi. Le semifinali e la finale del Mondiale dei Caldarrostai partono alle 9:00 in Via Roma, seguite dalla premiazione. Alle 12:30, la Pro Loco conduce il tradizionale pranzo in onore del Re Marrone, con un menù che spazia dal tomino con pere e castagne al flan di porri con bagna caòda, dai ravioli di zucca e castagne al burro e salvia, ai bocconcini di vitello alle castagne e alla panna cotta al miele.

Nel pomeriggio, l’Ufficio Turistico Valle Pesio e il Complesso Museale “Cav. G. avena” rimangono aperti con orario continuato per accogliere i visitatori.

Sapori d’Autunno a Canistro Superiore

Canistro Superiore chiude la sua manifestazione “Sapori d’Autunno” domenica 11 ottobre, una giornata di sole che invita a passeggiare tra i vicoli decorati di colori autunnali e a gustare le prelibatezze locali. Il punto focale è la tradizionale carne alla brace: arrosticini, caldarroste fumanti e dolci tipici, tutti serviti in un’atmosfera di festa e convivialità. I visitatori possono inoltre partecipare a brevi laboratori di cucina, scoprire le ricette tramandate di generazione in generazione e approfittare di mercatini di prodotti artigianali.

Il gran finale del 11 ottobre

Il pomeriggio prevede un percorso gastronomico che parte dalle prime ore, con le caldarroste appena sfornate, per finire con una selezione di arrosti e dolci preparati da chef locali. L’evento è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione, ma è consigliato arrivare presto per assicurarsi un posto nei punti più richiesti. L’obiettivo è celebrare l’autunno della regione, valorizzare la castagna e le tradizioni culinarie, e offrire uno spazio di aggregazione per residenti e turisti.

Altri appuntamenti autunnali in provincia di Cuneo

Il calendario autunnale della provincia è ricco di iniziative: la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolge il 10 e 11 ottobre; a Fossano si tiene “Coloratissimo Autunno”, a Mondovì “Autumnus Caraxonensis”, a Saluzzo “MercAntico” e a Savigliano “Occitober Fest”. Inoltre, le Giornate FAI d’Autunno offrono la possibilità di visitare 700 luoghi storici in 350 comuni, tra cui castelli, abbazie e musei. Per chi è interessato alla mobilità sicura, l’ACI Cuneo organizza la “Safe Experience” lungo Corso Nizza, mentre Cuneo accoglie mostre, concerti e il festival “Great Innova” dedicato all’acqua. Tutti gli eventi sono consultabili sui portali e .