Avete degli avanzi di pollo in cucina? Scoprite allora le nuove ricette per non sprecarli!

Se avete cucinato troppo pollo e dunque vi sono rimasti degli avanzi, non disperate! Con il pollo avanzato si possono fare tanti piatti fantastici e gustosi. Ecco come sfruttarli in nuove ricette, per non sprecarli.

Avanzi di Pollo: come sfruttarli con nuove ricette

Cosa c’è di peggio di ritrovarsi gli avanzi di pollo già cotto nel frigorifero e non saperli come riusare? Soprattutto in questo momento, in cui l’attenzione agli sprechi alimentari è massima, è bene imparare a non buttare via nulla e a riutilizzare tutto. Scopri allora nuove ricette per sfruttarli!

Insalata di pollo con peperoncini, cipolla e olive!

Facilissimo da preparare con gli avanzi di pollo a cui aggiungere uova sode, spinacini freschi, la lattuga romana, pomodori e poi qualche anello di cipolla e due o tre olive. Condisci con olio evo, un po’ di succo di limone in cui hai stemperato un cucchiaino di senape, sale e un filo di aceto balsamico. Mescola bene e l’insalata di pollo, peperoncini e cipolle è pronta.

Paté di pollo

Un’altra ricetta con gli avanzi di pollo è il patè di pollo per i crostini, ideale soprattutto se il pollo avanzato è poco meno di una porzione. Mettete il pollo avanzato in un frullatore con un pochino di prosciutto cotto, sale, pepe, prezzemolo e, volendo rendere il patè più goloso, un po’ di maionese. Frullate fino ad ottenere la consistenza desiderata. Avrete un piatto sfizioso perfetto per gli aperitivi con gli amici.

Nuggets di pollo

Un’altra ricetta gustosa sono i nuggets di pollo con quello che è avanzato. Iniziate tritando il pollo avanzato con il pane a pezzi, un pizzico di sale, una cipolla bianca affettata, uno spicchio d’aglio. Con l’impasto create delle palline e poi appiattitele come delle polpette cercando di conferire una forma a goccia, quindi passatele in una pastella ottenuta con farina, latte, uovo, lievito, olio e sale. Passate i nuggets anche nel pangrattato e poi friggete in olio caldo.

Spiedini di pollo

Pollo avanzato? Se la quantità è sufficiente potete ridurlo in pezzi e creare dei gustosi spiedini alternandolo con peperoni gialli e rossi, ad altri tipi di carne come salsiccia di maiale oppure a pesce come i gamberetti. Se cercate ispirazione, guardate questa ricetta.