Il pollo alla cacciatora è un secondo piatto rustico e sostanzioso, ottimo da portare in tavola in ogni occasione e accompagnare con del buon pane casereccio leggermente abbrustolito. È una specialità di origini toscane, diffusa in tutta la penisola e rivisitata in decine di varianti regionali. Noi oggi vi presentiamo la ricetta semplice del pollo alla cacciatora, da preparare in ogni periodo dell’anno con ingredienti genuini.

Pollo alla cacciatora ricetta semplice

Gli ingredienti che compongono questo piatto sono pochi ma buoni: un mix di verdure per il soffritto, polpa di pomodoro, vino rosso ed erbe aromatiche. Se non avete dimestichezza con la pulizia del pollo intero, potete utilizzare 1 kg di cosce e sovracosce di pollo.

Ingredienti

1 pollo intero da 1,2 kg;

400 g di polpa di pomodoro;

1 spicchio d’aglio;

1 cipolla;

1 carota;

1 gambo di sedano;

100 ml di vino rosso;

2 foglie di alloro;

q.b. bacche di ginepro;

q.b. erba cipollina;

q.b. olio extravergine d’oliva;

q.b. sale e pepe.

Procedimento