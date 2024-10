Come si prepara la pizza bianca fatta in casa? Scopri la ricetta come quella del fornaio!

Volete provare a fare, magari nel weekend, una gustosissima pizza bianca appena sfornata, come quella della pizzeria o del forno? Scoprite come preparare la pizza bianca romana fatta in casa!

Pizza bianca fatta in casa: ricetta buona e gustosa

La pizza bianca, originaria di Roma, è amata da tutti, grandi e piccini quindi perché non provola a farla in casa? La ricetta è davvero semplice e in questo modo otterrete una pizza proprio come quella del fornaio, calda, morbida e davvero piacevole al gusto. Potrete poi anche farcirla come preferite, ecco la ricetta seguendo le varie fasi per la preparazione dell’impasto, pieghe e lievitazione!

Ingredienti per la pizza bianca

5 gr lievito di birra fresco (2 g di lievito di birra secco)

300 g Acqua (a temperatura ambiente)

400 g Farina Manitoba (o farina 0)

10 g Sale

q.b. Rosmarino

q.b. Origano.

Prepariamo l’impasto della pizza bianca

In una ciotola capiente metti la farina con il sale e mescola per bene il tutto. Nell’acqua sciogli il lievito mescolandolo con un cucchiaino. Crea nella ciotola una fontana con la farina, versa al centro tutta l’acqua e inizia ad impastare con le mani o con un cucchiaio. L’impasto deve essere molto morbido perché questo è un impasto ad alta idratazione per la quantità di acqua utilizzata.

Lavora l’impasto fino a quando è appiccicoso ma si stacca dalla ciotola. Prendi una ciotola pulita, cospargila all’interno con dell’olio e con l’aiuto di una spatola fa cadere l’impasto in questa ciotola ben oliata sul fondo e bordi. Copri con pellicola per bene e lascia lievitare per un’ora.

Riprendi l’impasto, leva la pellicola, tenendo l’impasto nella ciotola, inizia a fare le pieghe, quindi tira con delicatezza una parte dell’impasto in modo di allungarlo verso l’alto e poi poggialo verso il centro dell’impasto. Devi fare due pieghe così. Corpi con la pellicola e lascia lievitare per un’ora. Devi ripetere queste pieghe per altre tre volte ogni ora.

Preparazione della pizza bianca

Passate le ore di lievitazione, prendi una teglia grande 30×40 cm circa, metti sul fondo carta da forno e versa l’impasto aiutandoti con una spatola. Facendo attenzione a non rompere le bolle di lievitazione, stendi con le mani poco oliate o con la spatola un poco oliata, l’impasto su tutta la teglia che dovrà essere alto circa 2 cm.

Preriscalda il forno a 240°. Nel frattempo versa sulla pizza un poco di olio evo, che puoi spennellare con un pennello da cucina e metti sopra a piacere origano e rosmarino.

Inforna la pizza prima nella parte bassa del forno e falla cuocere qui per 10 minuti. Poi spostala nella parte centrale per altri 5-10 minuti. Una volta cotta, fa fredda la pizza bianca prima di servirla, da mangiare così oppure aperta e farcita!