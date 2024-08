Come conservare gli avanzi che sicuramente vi ritroverete dopo il pranzo di Ferragosto 2024? Scoprite alcune idee e consigli su come riciclare ciò che rimane.

Come conservare gli avanzi del pranzo di Ferragosto? Idee da riciclo

Sicuramente dopo il pranzo di Ferragosto vi resterà del cibo avanzato ma non disperate! Nessun alimento viene gettato via, a favore del riciclo. Ecco come conservare gli avanzi del pranzo del 15 agosto, con alcune idee e ricette veloci.

Timballi di riso

Di certo tra gli avanzi del pranzo di Ferragosto ci saranno tonnellate di insalata di riso che solitamente affollano le tavole del 15 agosto. Ebbene possiamo mangiare questa tipica pietanza estiva per due o tre giorni al massimo, dopodiché potremmo trasformarla in un bel timballo filante: prendiamo ispirazione da quello classico e ne ricaviamo una veloce e anche gustosa alternativa, da cuocere al forno.

Avanzi di carne

Dalle bistecche, alle costine avanzano molte ossa: non buttatele ma trasformatele in un buon brodo concentrato, oppure fatele sobbollire lentamente in un sugo di pomodoro per arricchirne il sapore. Entrambe le soluzioni possono essere conservate a lungo: il sugo in vasetti sotto vuoto, il brodo può essere congelato nello stampo del ghiaccio per averlo sempre a disposizione per risotti e stufati.

L’arrosto avanzato dal pranzo di Ferragosto può diventare anche un gustoso ripieno di una deliziosa torta salata dal sapore accattivante. In alternativa, la carne in eccesso può essere utilizzata per realizzare una pasta ripiena: un trito di carne d’arrosto ed erbe aromatiche per dare sapore ad un buon primo piatto da servire condito con sugo di pomodoro e basilico.

Avanzi di salumi

Per conservare invece gli avanzi di salumi e formaggi soprattutto durante la bella stagione, potete mangiarli per un picnic fuori porta con un paniere pieno di tante prelibatezze, come una golosissima torta rustica. Con i salumi ed i formaggi avanzati è infatti possibile realizzare prelibatezze come una ciambella ripiena di tutti gli avanzi.