Descrizione

Oggui vi proponiamo una ricetta diversa dal solito: una gustosa specialità vietnamita, che ha come protagonista una particolare pane simile alla baguette, chiamato Banh Mi. L’origine di questa ricetta risale al periodo coloniale francese: la forma del pane è molto simile alla tradizionale baguette, mentre le dimensioni sono decisamente ridotte. Per quanto riguarda il ripieno, non manca mai la pancetta di maiale, spesso abbinata a verdure in agrodolce. Se vi andrebbe di assaggiarlo, provate a prepararlo in casa seguendo le nostre indicazioni.