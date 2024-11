Avete mai assaggiato la barbajada? Fu Domenico Barbaja ad inventare questa deliziosa bevanda milanese che per anni addolcì il palato dei milanesi e non solo. Ma ecco la ricetta perfetta per farla in casa!

Ricetta della barbajada: come si prepara in casa?

Pare che per errore Domenico Barbaja mescolò caffè e cacao con acqua e latte, facendoli schiumare leggermente, per poi farcirli con una golosa nuvola di panna montata. Ed è cosi che nacque la barbajada, ma vediamo la ricetta originale per prepararla in casa.

Lo stesso Vittorio Emanuele I non metteva piede fuori dal letto senza la sua barbajada a colazione. Poi questa deliziosa bevanda andò pian piano in declino anche se a Milano oggi ci sono ancora un paio di locali che la propongono. Ecco la ricetta da provare in casa.

Ingredienti

Cacao amaro 70 g

zucchero 100 g

acqua 300 g

latte fresco intero 200 g

caffè 200 g.

Per il topping

panna fresca liquida 200 g

zucchero a piacere (facoltativo).

Procedimento

Prepara il caffè con la moka. Fai intiepidire il caffè. In una ciotola di mischia lo zucchero al cacao amaro con una frusta, aggiungi a filo l’acqua e mescola per sciogliere tutti i grumi.

Trasferisci tutto in un pentolino antiaderente e porta a bollore a fuoco dolce. Non appena il composto sarà arrivato a bollore, aggiungi fuori dal fuoco il latte e il caffè. Rimetti il pentolino sul fuoco, porta di nuovo a bollore e fai addensare continuando a mescolare per circa 15 minuti.

Nel frattempo, monta la panna e mettila in un sac à poche. Quando la barbajada sarà pronta, servila calda guarnendo la superficie con la panna montata e con pezzetti di cioccolato. La barbajada può essere anche servita fredda.

Consigli

La barbajada può bere calda, nella versione invernale, con una spruzzata di panna montata sopra o nella versione fredda, ideale quando fa caldo, aggiungendo semplicemente al composto due cubetti di ghiaccio prima di servirla.

La barbajada va rigorosamente accompagnata a biscotti e frollini fragranti, se sono fatti in casa ancora meglio!