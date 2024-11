Scopri come preparare una deliziosa terrina di broccolo romanesco e alici per le feste.

Ingredienti necessari per la preparazione

Per realizzare una terrina di broccolo romanesco e alici, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 broccolo romanesco

200 g di alici fresche

3 tuorli sodi

1 foglio di gelatina

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo fresco

Peperoncino a piacere

Sale q.b.

Procedimento dettagliato

Iniziamo la preparazione lessando il broccolo romanesco. Mondate il broccolo e tagliatelo a pezzetti. Lessatelo in acqua leggermente salata per circa 7-10 minuti, fino a quando non risulterà morbido. Una volta cotto, scolatelo e mettetelo da parte.

In una padella, scaldate 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva e aggiungete le alici. Mescolate continuamente fino a quando le alici non si sciolgono completamente. Per evitare che l’olio raggiunga temperature troppo elevate, potete togliere la padella dal fuoco durante la cottura. Aggiungete quindi uno spicchio d’aglio e prezzemolo tritati finemente, insieme al peperoncino a piacere. Alzate la fiamma e unite i broccoli, rosolandoli per qualche minuto per far insaporire il tutto.

Assemblaggio della terrina

Una volta che i broccoli e le alici sono ben amalgamati, spegnete il fuoco e lasciate intiepidire il composto. Trasferite il tutto in un frullatore e unite i tuorli sodi, frullando fino a ottenere una crema omogenea. A questo punto, aggiustate di sale secondo il vostro gusto.

Per preparare la gelatina, ammollate un foglio in acqua fredda per 10-15 minuti, quindi strizzatelo e scioglietelo con un po’ d’acqua in un padellino o nel microonde. Incorporate la gelatina alla spuma di broccolo, mescolando con cura per amalgamare bene gli ingredienti.

Versate il composto in una terrina (circa 7×15 cm) e copritela con un coperchio. Riponete in frigorifero per almeno 2 ore, affinché la terrina si rassodi bene prima di servirla.

Servire la terrina

Una volta che la terrina è ben fredda e compatta, potete servirla come antipasto o secondo piatto. Questa preparazione è perfetta per le festività e per occasioni speciali, grazie al suo sapore delicato e alla sua presentazione elegante. Potete accompagnarla con una salsa leggera o semplicemente con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di prezzemolo fresco.