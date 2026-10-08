Il 9 ottobre la città di Milano diventa il palcoscenico di “Accetta i Cookie” un progetto solidale che vede protagonisti i biscotti solidali ideati dallo chef stellato Davide Oldani. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore della Fondazione De Marchi che da anni supporta i piccoli pazienti del Policlinico di Milano e le loro famiglie.

L’iniziativa si sviluppa in dieci punti strategici della città, da Brera a Cordusio, passando per Piazza Risorgimento e Corso Garibaldi, e invita i cittadini a donare in cambio di confezioni artigianali dal gusto unico.

Partner, volontari e la logica dietro l’iniziativa

La manifestazione è frutto di una collaborazione tra Lenovo Italia la Fondazione De Marchi e il celebre chef Davide Oldani. Lanciata nell’ambito del Global Month of Service il decimo anniversario del programma globale di volontariato di Lenovo, la campagna coinvolge più di cinquanta dipendenti dell’azienda, i quali mettono a disposizione le proprie competenze relazionali e commerciali per intercettare le donazioni. La filosofia è chiara: non si vende un prodotto, ma si dona un’esperienza gastronomica per finanziare ricerca, terapie e progetti di umanizzazione delle cure.

Il ruolo di Lenovo e le azioni dei volontari

Alberto Camporese, HR Director di Lenovo Italia, ha spiegato che l’iniziativa vuole “valorizzare ciò che facciamo ogni giorno: creare relazioni, coinvolgere persone e generare impatto”.

I volontari hanno allestito stand informativi in ciascuna delle dieci location, illustrando ai passanti il funzionamento della donazione e distribuendo le confezioni di biscotti, ognuna contrassegnata da un messaggio di speranza. La campagna ha inoltre previsto la diffusione di contenuti digitali per chi non può partecipare fisicamente, garantendo così una copertura capillare dell’intera area urbana.

La Fondazione De Marchi: numeri e progetti a sostegno dei piccoli pazienti

Ogni anno la Fondazione De Marchi supporta circa 90.000 bambini offrendo attività di pet therapyarte terapia e assistenza psicologica. Tra i dati più significativi troviamo 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arte terapia e 550 ore di counseling psicologico. Il punto focale del suo operato è il progetto “UN OSPEDALE MICA MALE”, mirato a ridurre dolore e stress durante i ricoveri. Una delle conquiste più recenti è la creazione di una nuova area pediatrica di 12.000 m² al Nuovo Policlinico, prevista per la fine del 2026, progettata da Novembre Studio con il titolo “La città dei bambini”.

Obiettivi concreti della raccolta fondi

Le donazioni generate da “Accetta i Cookie” saranno destinate a potenziare la ricerca pediatrica, acquistare attrezzature diagnostiche e ampliare i programmi di supporto psicologico e creativo per i piccoli pazienti. I responsabili della fondazione hanno sottolineato che ogni contributo, anche il più piccolo, contribuisce a trasformare un ambiente ospedaliero in uno spazio più accogliente e meno alienante per i bambini. L’iniziativa rappresenta quindi un legame diretto tra la cittadinanza milanese, il mondo della gastronomia di alto livello e la missione di umanizzare le cure mediche.

Impatto sociale e prospettive future

Il modello di volontariato aziendale promosso da Lenovo, combinato con la creatività culinaria di Oldani, offre un esempio replicabile in altre città e settori. Grazie al successo dell’edizione 2026, le organizzazioni coinvolte stanno già valutando la possibilità di estendere la formula “biscotti solidali” a livello nazionale, coinvolgendo altre realtà corporate e chef di fama. In questo modo, la solidarietà diventa non solo un gesto temporaneo, ma un circuito permanente di supporto per i bambini che affrontano percorsi di cura complessi.