Blitz all’Esquilino: sospensione di un ristorante e multe per irregolarità nei banchi del mercato

Operazione dei carabinieri nel rione Esquilino con ispezioni al mercato di via Principe Amedeo, sospensione di un locale per lavoro nero, denuncia per carenze sulla sorveglianza sanitaria e interventi contro scippi, furti e spaccio nei pressi di Termini e Piazza Vittorio.

Nel cuore dell’Esquilino è stata condotta un’azione ispettiva a largo raggio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, con controlli mirati al mercato rionale di via Principe Amedeo e alle aree pedonali intorno alla stazione Termini.

L’operazione ha messo in luce violazioni amministrative e penali, dall’impiego di personale irregolare a carenze nella sicurezza sanitaria, portando a provvedimenti immediati e a sanzioni economiche importanti.

Il dispositivo di sicurezza ha inoltre esteso le verifiche alla tutela del decoro urbano e alla prevenzione dei reati predatori: identificazioni, arresti in flagranza per rapina e provvedimenti di allontanamento per persone ritenute responsabili di bivacco e molestie sui percorsi turistici. I numeri complessivi dell’intervento contano controlli a persone e veicoli, sequestri e denunce che descrivono un quadro variegato di illegalità su cui si è intervenuti in tempi rapidi.

Ispezioni nel mercato di via Principe Amedeo: sospensione e denunce

Gli accertamenti all’interno del mercato hanno portato alla scoperta di criticità gravi in alcune attività commerciali. In un banco carni i militari hanno riscontrato l’omessa sorveglianza sanitaria del personale e l’assenza della nomina del medico competenteirregolarità che hanno determinato la denuncia a piede libero del titolare. In un esercizio di ristorazione della stessa via è stata invece accertata la presenza di un lavoratore impiegato senza contratto regolare: si è proceduto al deferimento del titolare e alla sospensione immediata dell’attivitàmisura adottata per contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato.

Dettagli sulle sanzioni amministrative

Le contestazioni amministrative ed emendative emesse dagli ispettori hanno raggiunto complessivamente la somma di 15.500 euro. Ai titolari sono state impartite prescrizioni obbligatorie per regolarizzare la posizione dei dipendenti e adeguare gli standard di sicurezza sul lavoro: l’adempimento di queste prescrizioni è condizione necessaria per la riapertura delle attività. L’intervento congiunto tra forze dell’ordine e ispettori del lavoro mette così l’accento sia sul contrasto alle forme di sfruttamento che sulla tutela della salute dei lavoratori.

Interventi anti-predazione e misure di allontanamento attorno a Termini e Piazza Vittorio

Parallelamente ai controlli amministrativi, il dispositivo esterno dei Carabinieri ha operato lungo i principali snodi di transito pedonale nei pressi della stazione Termini. L’attività ha portato al controllo complessivo di 237 persone e 138 veicolicon la verifica che ha rilevato numerosi soggetti con precedenti: tra le persone ispezionate, circa 170 risultavano gravate da precedenti penali. Sul fronte della microcriminalità, i militari hanno effettuato arresti in flagranza per reati predatori e denunciato più soggetti per furti aggravati nei negozi della zona.

In via Giolitti è stato bloccato un uomo sorpreso dopo aver strappato con violenza il cellulare a una turista: il dispositivo di pattugliamento ha consentito il recupero della refurtiva e l’arresto del responsabile. Altri interventi in via Gioberti e nelle strade limitrofe hanno portato alla denuncia di persone trovate in possesso di merce rubata o di oggetti atti ad offendere, con restituzione dei beni ai legittimi proprietari quando possibile.

Sequestri, denunciati per spaccio e Daspo Urbano a Piazza Vittorio

Nel corso del servizio sono stati anche segnalati e denunciati soggetti per spaccio: un uomo è stato fermato subito dopo aver ceduto una dose di 0,30 grammi di cocaina ed è stato denunciato, mentre all’acquirente è stata elevata la segnalazione amministrativa come consumatore. Al pusher sono stati sequestrati 605 euroritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, nelle arcate di Piazza Vittorio e in via Turati tre persone, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state sottoposte a ordini di allontanamento con Daspo Urbano per il loro comportamento di bivacco e per le molestie ai flussi pedonali.

Complessivamente, l’operazione congiunta ha fornito un quadro operativo chiaro: controlli mirati sul lavoro nerointerventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e azioni di polizia giudiziaria per contrastare la microcriminalità. Le misure adottate ribadiscono l’impegno delle forze dell’ordine a presidiare sia gli aspetti economico-amministrativi sia quelli di ordine pubblico nel rione Esquilino.