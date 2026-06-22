Toy Story 5: Pizzikotto celebra il film con un menu speciale e gadget esclusivi

Pizzikotto e Disney Italia uniscono le forze per offrire un'esperienza unica ai fan di Toy Story 5, con un menu per bambini ispirato al film e gadget esclusivi

Pizzikotto, il noto format dedicato alla pizza e ai prodotti della tradizione gastronomica italiana, ha annunciato una collaborazione speciale con Disney Italia in occasione dell’uscita del film Toy Story 5 nelle sale italiane il 18 giugno 2026.

Fino al 30 settembre 2026i ristoranti Pizzikotto trasformeranno ogni pasto in un’avventura nel mondo di Woody, Buzz Lightyear, Jessie e dei loro amici, grazie a grafiche dedicate, gadget personalizzati e tovagliette da colorare.

Un menu ispirato al film per i più piccoli

Al centro del progetto c’è il Menu Bimbiche per l’occasione si presenta in una nuova veste grafica ispirata al film. L’offerta dedicata ai più piccoli propone piatti genuini come filetti di pollo con patate al forno, troccoli al pomodoro e pizza margherita baby.

Per ogni Menu Bimbi acquistato, i piccoli ospiti riceveranno in regalo uno speciale gadget a tema Toy Story 5rendendo il pasto un’esperienza ancora più memorabile.

Una campagna multicanale per coinvolgere grandi e piccini

A supporto dell’iniziativa, Pizzikotto e Disney Italia hanno sviluppato una campagna di comunicazione multicanale che prevede la diffusione in store, sui canali social, su YouTube e sulla piattaforma Disney+ di uno spot video di 30 secondi.

Lo spot alterna le avventurose scene originali del film a riprese dei piatti del Menu Bimbi, creando un connubio perfetto tra magia del cinema e tradizione culinaria. La campagna coinvolgerà anche l’app di Pizzikotto attraverso il programma loyalty del brand e si svilupperà sul digital con attività di comunicazione geolocalizzate.

Le voci italiane di Toy Story 5

Nel nuovo capitolo della saga, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda affrontano una sfida inedita: l’arrivo della tecnologia nel mondo dei bambini. Tra le novità del cast delle voci italiane spiccano Katia Follesache presta la voce a Lilypad, un modernissimo tablet, e Sal Da Vinciche interpreta Pizza cu ‘e llente, misterioso abitante di una comunità di giocattoli dimenticati.

Toy Story 5 esplora il rapporto tra giocattoli e tecnologia nell’infanzia contemporanea, mentre Jessie intraprende anche un percorso personale alla ricerca del proprio ruolo nella vita della bambina Bonnie.

Un’esperienza che unisce tradizione e innovazione

“Toy Story è un film senza tempo, amato da intere generazioni”, dichiara Stefano TabogaChief Sales & Marketing Officer di Cigierre. “Portare la magia Disney nei nostri locali e arricchire il Menu Bimbi con i personaggi di Toy Story 5 ci permette di offrire ai nostri ospiti un’esperienza ancora più ricca unendo la qualità della nostra offerta gastronomica alle emozioni che questo film iconico riesce a suscitare.”

La collaborazione tra Pizzikotto e Disney Italia rappresenta l’incontro perfetto tra la genuinità della tradizione culinaria e le emozioni del grande schermo, trasformando un momento in famiglia in un percorso nel mondo incantato dei giocattoli più famosi del cinema.