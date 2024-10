I Blondies, conosciuti anche come Brownies bianchi, sono dei dolcetti golosissimi made in USA. Ma come si preparano in casa? Scoprite di seguito la ricetta originale e super facile dei buonissimi blondies!

Blondies: la ricetta originale

I Blondies sono dei Brownies che si preparano con vaniglia al posto del cioccolato e con lo zucchero scuro, ovvero il brown sugar (stesso ingrediente dei Cookies) che regala la tipica consistenza morbida e chewy all’interno di questo dolcetto! Ecco la ricetta originale e super facile da provare a casa per gustarli sia come colazione che come merenda.

Vi serviranno poi 10 minuti di tempo, una frusta elettrica per montare tutti gli ingredienti e una teglia rettangolare classica, ideale dividere poi i Blondies in quadrotti.

Ingredienti per 9 pezzi

200 gr di farina ’00;

250 gr di burro ( che potete ridurre a 200 gr );

365 gr di brown sugar che potete acquistare come zucchero bruno oppure zucchero muscovado;

2 uova intere;

4 tuorli;

2 cucchiai di estratto di vaniglia;

1 cucchiaino di lievito per doli;

mezzo cucchiaino di sale;

200 gr di nocciole intere pelate;

200 gr di cioccolato tritato o gocce.

Come fare i blondies

Per seguire la ricetta originale prima di tutto ponete il burro in un pentolino e scaldate a fuoco dolce finché non diventerà color nocciola. Nel giro di qualche minuto, girando sempre con una frusta a mano si formerà una schiuma in superficie e inizierà a colorarsi a quel punto trasferite in un contenitore per farlo raffreddare:

Trascorsi 5/6 minuti aggiungete lo zucchero bruno, le uova, i tuorli, la vaniglia e il sale e montate il composto con le fruste per un paio di minuti, fino a quando non diventa compatto e soffice.

Infine aggiungete la farina e il lievito precedentemente setacciato e montate bene per amalgamare il tutto. Aggiungete le nocciole tranne una manciata che terrete da parte per la decorazione e amalgamate il tutto con una spatola.

Amalgamate il tutto perfettamente e versate il composto in una teglia da 23 x 23 circa ben foderata di carta da forno. Prima di tutto livellate bene, poi aggiungete le nocciole da parte sulla superficie.

Cuocete in forno preriscaldato a 190° per i primi 5 minuti nella parte media in modo che si formi subito la crosticina, poi senza aprire il forno abbassate la temperatura a 165° e prolungate la cottura per 25 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova stecchino, deve risultare leggermente umida ma non liquido! Infine sformate e la lasciate completamente raffreddare in teglia su una gratella per almeno un’ora.