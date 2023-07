Il Boho Chic è un locale moderno e raffinato progettato in stile bohemien, che si trova in Viale America 14 a Roma, nel cuore dell’Eur. Qui si respira un’atmosfera calda accogliente, con luci soffuse e musica di sottofondo, che accompagna la serata dall’aperitivo alla cena, fino al dopocena. Il Boho Chic dispone di un’area ristorante pizzeria, una terrazza panoramica che si affaccia sulla Piscina delle Rose, e di un elegante Lounge Bar. Situato a pochi passi dal parco del Laghetto dell’Eur, il Boho Chic è senz’altro uno dei locali più suggestivi in cui godersi un aperitivo al tramonto in pieno relax, in uno dei quartieri più moderni di Roma.

Ristorante: menù e prezzi

Il ristorante del Boho Chic apre tutti i giorni dalle 19:30 alle 23:00 e propone una cucina varia, che spazia dagli antipasti classici come la parmigiana di melanzane fritta e la mozzarella di bufala con prosciutto di Parma (12 €) , ai gustosi primi piatti come i tonnarelli con cozze e i ravioli ricotta e spinaci (16 €), fino ai secondi, tra cui spiccano il salmone il crosta di pistacchio di Bronte e i burger “Boho” a base di pesce o carne (17 €). Nel menù sono presenti anche diversi contorno, dolci e un’ampia selezione di pizze, il cui prezzo varia da 8 € a 16 €.

Quanto costa un aperitivo?

Se non ci si vuole fermare a cena, si può optare per un aperitivo o un apericena, nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 21:00.

Il Boho Chic propone due principali soluzioni:

Aperitivo al costo di 10 €: comprende un drink e diversi stuzzichini, come patatine, noccioline e olive

al costo di 10 €: comprende un drink e diversi stuzzichini, come patatine, noccioline e olive Apericena al costo di 20 €: include un drink, una pizza bianca o rossa ogni 3 commensali e un piatto dello chef a persona.

La serata prosegue nel dopocena presso il Lounge Bar dalle 22:30 alle 03:00, con cocktail e drink preparati da esperti barman. Il costo dei cocktail varia da 8€ a 12€.