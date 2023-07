Quanto si spende per mangiare alla Masseria Spartaglio a Putignano, nell'entroterra pugliese? Location, menù e prezzi dell'agriturismo in provincia di Bari.

Se vi trovate in Puglia e siete alla ricerca di un agriturismo in cui trascorrere una giornata all’insegna della natura, della tranquillità e della buona tavola, Masseria Spartaglio a Putignano è il luogo ideale. Gestita da generazioni dalla famiglia Giotta, la Masseria si trova a soli 8 km da Putignano, immersa nella campagna incontaminata della Murgia Barese. Qui potrete gustare la tipica cucina dell’entroterra pugliese, basata sui prodotti freschi e genuini, in un ambiente accogliente e familiare.

Masseria Spartaglio: dove si trova?

Masseria Spartaglio è un agriturismo costrituito su un antico casolare in pietra bianca risalente al 1600, che contribuisce a mantenere vivo il fascino e la storia della tradizione contadina. Al suo interno, oltre al ristorante, è presente anche la fattoria e la macelleria in cui acquistare le carni di produzione locale. L’agriturismo dispone di una sala interna ricavata da una vecchia stalla, che ancora conserva le nicchie un tempo occupate dalle mangiatoie, e di un ampio cortile in cui pranzare o cenare all’aperto durante la bella stagione. Grazie alla sua cornice rustica e suggestiva, Masseria Spartaglio offre la location ideale in cui organizzare un pranzo in famiglia, una cena con gli amici o festeggiare una ricorrenza speciale.

La cucina: piatti tipici e prezzi

Masseria Spartaglio è un agriturismo che offre ai propri ospiti una proposta culinaria ispirata alla tradizione pugliese più autentica, interamente basata sui prodotti locali.

Il menù del ristorante Masseria Spartaglio soddisfa tutti i gusti e le esigenze, con una scelta ampia e variegata di antipasti, comprensivi di salumi e formaggi locali, primi, secondi, contorni e dolci. Potrete trovare piatti tipici della cucina murgese, dalla pasta fresca alle zuppe di legumi, ma anche tantissimi piatti a base di carne, come le braciole di asino, la pecora in pignata e la trippa, accompagnati da deliziose verdure dell’orto. Indicativamente, per una cena completa si spendono circa 50-60 euro a persona.