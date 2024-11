Almeno una volta sicuramente avrai provato il branzino, il pesce che vive nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar Adriatico e nell’oceano Atlantico Orientale! Scopri le sue caratteristiche e benefici, non potrai fare a meno di provare le ricette.

Caratteristiche del branzino: ricette da provare

Il branzino, pesce tipico del Mediterraneo, è una delle principali fonti di proteine, ma è anche ricco di preziosi acidi grassi, come gli Omega 3, che fanno bene alla nostra salute. Inoltre è un pesce altamente digeribile, che fa bene alle persone di ogni età, dai più piccoli agli anziani. Scoprite allora come cucinare il branzino, provando alcune ricette dalle cotture con verdure e guazzetti, come il cartoccio o l’acqua pazza, al vapore.

Branzino con patate

Tra i secondi di pesce il branzino è perfetto se cucinato al forno con patate e pomodorini, un piatto che può essere gustato in qualsiasi periodo dell’anno. Preparato al forno, il branzino risulta tenero e succoso, mentre le patate e i pomodorini sono perfetti insieme.

Filetti di branzino all’acqua pazza

Tra le ricette più gustose col branzino c’è la versione all’acqua pazza utilizzandone i filetti. Un piatto leggero e adatto anche alle diete ipocaloriche. Si possono utilizzare pomodorini misti rossi e gialli per dare più colore al piatto e anche erbe aromatiche.

Involtini di branzino

Gli involtini di branzino, surgelato, si cuociono velocemente in padella. Per preparare gli involtini di branzino ecco la ricetta scegliendo i filetti congelati. Dovrai soltanto togliere le lische residue e rimuovere la pelle per ottenere dei bocconcini tenerissimi.

Per il ripieno degli involtini utilizza i pomodori secchi, capperi e finocchietto selvatico. Per un ripieno agrodolce unite uvetta sultanina, pinoli o mandorle e pane raffermo scuro, oppure utilizzate un trito di olive, pane in cassetta e pomodori.

Branzino con verdure

Un’altra ricetta versione light è il branzino associato alle verdure come zucchine, melanzane e tante altre. Cucinate il pesce in padella o anche al forno e aggiungete le verdure.

Branzino al cartoccio

Questa è una ricetta facile e veloce infatti basta unire tutti gli ingredienti nel cartoccio e lasciarli cuocere al forno. Il branzino è noto per la delicatezza delle sue carni bianche e l’assenza o quasi di spine; è ricco di nutrienti e poco calorico, ideale quindi per quasi tutti i tipi di alimentazione. Da aggiungere se vuoi anche le erbe aromatiche.

Branzino in umido

Fai soffriggere in un tegame con due cucchiai di olio extravergine d’oliva, mezza cipolla tritata e 2 carote piccole tagliate a cubetti, sfumando con ½ bicchiere di vino bianco che dovrete far evaporare;

Aggiungi 250 ml di passata di pomodoro, con sale, pepe e un pizzico di peperoncino e cuoci a fuoco medio per circa 10 minuti, finché la salsa non comincerà lentamente a restringersi; a questo punto mettete i filetti di branzino nel tegame, con la parte della pelle rivolta verso il basso, e abbassa la fiamma cuocendoli per 15 minuti e girandoli almeno una volta con delicatezza.