Scopri come preparare una deliziosa spigola in padella in pochi minuti.

Ingredienti per la spigola in padella

Per preparare la spigola in padella, avrete bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa vi serve:

2 spigole di circa 300 g l’una

200 g di pomodorini freschi

1 cucchiaio di capperi

Olive a piacere (con o senza nocciolo)

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

1 cucchiaio di pesto (opzionale)

Preparazione della spigola in padella

Iniziate pulendo e squamando le spigole. Se non vi sentite sicuri, potete chiedere al vostro pescivendolo di farlo per voi. Una volta pronte, sciacquatele sotto acqua corrente e asciugatele con cura.

In una padella capiente, scaldate un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete i pomodorini tagliati a metà, i capperi e le olive. Fate rosolare per qualche minuto, fino a quando i pomodorini iniziano a rilasciare il loro succo.

Posizionate le spigole nella padella, salate e pepate a piacere. Cuocete a fuoco medio per circa 5-7 minuti per lato, fino a quando il pesce risulta cotto e le carni si sfaldano facilmente con una forchetta. Se desiderate, potete aggiungere un cucchiaio di pesto all’interno del pesce per un tocco di sapore in più.

Servire la spigola in padella

Una volta cotta, servite la spigola in padella direttamente nel piatto da portata. Potete decidere di presentarla intera o sfilettata, a seconda delle vostre preferenze. Questo piatto si accompagna perfettamente con un’insalata di stagione o con delle patate in padella, per un pasto completo e bilanciato.

La spigola in padella è un’ottima alternativa alla versione al forno, mantenendo intatti i sapori e la delicatezza del pesce. Grazie alla sua preparazione rapida, è ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un pasto gustoso e sano.