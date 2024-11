Ingredienti e preparazione della rana pescatrice

La rana pescatrice è un pesce pregiato, noto per la sua carne tenera e saporita. In questa ricetta, viene proposta in un abbinamento raffinato con il pistacchio e il cavolfiore, creando un piatto che esalta i sapori invernali. Per preparare questo secondo piatto per quattro persone, avrai bisogno di:

480 g di rana pescatrice

400 g di cavolfiore bianco

100 g di pistacchi tritati

Olio extravergine di oliva

Sale q.b.

1 bicchiere di latte

Inizia grattugiando le cimette di cavolfiore per ottenere un finto cuscus colorato. Taglia il cavolfiore bianco a tocchetti e cuocilo in una casseruola con un filo d’olio, sale e un bicchiere di latte. Copri con un coperchio e lascia cuocere per circa 10-12 minuti.

Creazione della crema di cavolfiore

Una volta cotto, preleva il cavolfiore con un mestolo forato e frullalo, aggiustando la densità della crema con un po’ del liquido di cottura. Questa crema sarà la base del piatto, donando cremosità e un sapore delicato che si sposa perfettamente con il pesce.

Nel frattempo, taglia i filetti di rana pescatrice a bocconi e impanali nella granella di pistacchio. Questo passaggio non solo aggiunge croccantezza, ma anche un sapore unico che arricchisce il piatto. Disponi i pezzi di pesce su una teglia foderata di carta da forno e inforna a 210 °C per circa 10 minuti, fino a quando non saranno dorati e cotti.

Impiattamento e presentazione

Una volta che la rana pescatrice è pronta, è il momento di impiattare. Servi il pesce caldo accompagnato dalla crema di cavolfiore e completa il piatto con il cuscus di cavolfiore. Questo abbinamento non solo è visivamente accattivante, ma offre anche un’esperienza gustativa straordinaria, con la dolcezza del cavolfiore che bilancia il sapore deciso della rana pescatrice e la croccantezza del pistacchio.

Questa ricetta, curata dallo chef Antonio Guida, è perfetta per una cena elegante o per sorprendere i tuoi ospiti durante le festività invernali. Non dimenticare di abbinare un buon vino bianco per esaltare ulteriormente i sapori del piatto.