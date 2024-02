Descrizione

Il brodo di pollo è un grande classico della cucina internazionale: una ricetta base diffusa in tutto il mondo, tanto semplice quanto versatile. Un alimento nutriente e corroborante, ottimo da gustare nella sua semplicità per combattere i malanni di stagione, altresì ideale da utilizzare nella preparazione di innumerevoli piatti, dai risotti, alle minestre alle paste ripiene in brodo. Scoprite subito come prepararlo in casa secondo l’originale e inimitabile ricetta della nonna!