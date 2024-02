La città di Torino vanta un gran fermento gastronomico grazie alla sua ricca e diversificata proposta di bistrot, cocktail bar e ristoranti. In questo articolo, illustriamo la nostra selezione dei migliori ristoranti con terrazza a Torino.

La città di Torino vanta un gran fermento gastronomico grazie alla sua ricca e diversificata proposta di bistrot, cocktail bar e ristoranti. Tra questi spiccano per la loro unicità i ristoranti con terrazza panoramica dove poter sostare per pranzo o cena e godere di una meravigliosa vista dall’alto sulla città. Ma quali sono i migliori ristoranti con terrazza a Torino? Ecco la nostra selezione.

I migliori ristoranti con terrazza a Torino: la top four

La Pista

In via Nizza 270, all’ultimo piano del Centro Commerciale Lingotto, troviamo il ristorante con terrazza La Pista. La sua meravigliosa terrazza consente una vista a 36o gradi sulla città di Torino. Da lì potrete osservare la Sacra di San Michele, la bolla di Renzo Piano, la Mole Antonelliana e molti altri scorci sulla città che vi lasceranno senza fiato. Inoltre, in questo ristorante potrete gustare la cucina dello chef Fabrizio Tesse, che ripropone il meglio della tradizione culinaria piemontese e ligure.

ERIA-Cinque Petali

Al civico 11 di via San Pio V, troviamo invece il ristorante ERIA-Cinque Petali. Si tratta di un ristorante siriano con una meravigliosa terrazza che si affaccia sul quartiere San Salvario di Torino. In questo locale, potrete gustare deliziose pietanze della cucina medio orientale preparati dalla chef di origine siriana Raiaan. Nel suo menù non mancano però anche alcuni piatti con riferimenti alla cucina locale.

Les Petites Madeleines

In via Paolo Sacchi 8, all’ultimo piano dell’Hotel Turin Palace Hotel, troviamo poi il ristorante Les Petites Madeleines. Il locale si trova vicino a Porta Nuova in una zona molto centrale e presenta una meravigliosa terrazza con vista. Durante la bella stagione, potrete assaggiare qui i deliziosi piatti preparati dallo chef Giuseppe Lisciotto, sorseggiando un cocktail o un aperitivo e ammirando nel mentre la vista che spazia dalle Alpi ai monumenti più riconoscibili della città.

Piano 35

In Corso Inghilterra numero 3, all’ultimo piano del Grattacielo Intesa San Paolo, troviamo il ristornate Piano 35. Si tratta di un locale di tendenza e racchiuso in una “serra” di vetro a più di 160 metri d’altezza con una vista ultra-panoramica sulla città di Torino. Qui potrete gustare i deliziose degustazioni preparate dallo chef Marco Sacco accompagnate da freschi cocktails e aperitivi. La vista e l’offerta culinaria sono impagabili, provare per credere!